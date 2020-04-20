竄改疫情中心防疫宣傳 醫師緩起訴罰5萬

桃園市59歲范姓執業醫師今年1月24日起出國停診，他為指引患者就醫，要他女兒竄防疫情中心宣傳內容，增加「發病前14日內去過大陸」及「長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」文字貼文群組，桃園地檢署今天表示，范姓醫師散播不實訊息，足以引起民眾到長庚、衛福部桃醫就診恐慌，念其犯後坦承係因一時失慮，偵結緩起訴1年、半年內須向國庫支付5萬元

桃檢起訴書指出，范姓醫師在龍潭區執業，他今年1月24日至2月5日出國13天，該診所停診，他將中央防疫指揮中心1月25日製造的防疫宣傳內容，將就診「主動告知發病前14日旅遊史... 」，叫他女兒竄改增加「發病前14日內去過大陸，請到長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，涉散播不實訊息。

檢察官認為，范男犯後懊悔，坦承犯行，堪認一時失慮，自當給予重新機會，偵結依傳染病防治法罪嫌，給予范男緩起訴為期1年，並在緩起訴處分確定日起6個月內，向國庫支付5萬元。