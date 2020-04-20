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永豐金自訴「吹哨者」背信 張晉源：不願和解
永豐銀行前總經理張晉源被永豐金、永豐銀自訴背信案，台北地院今天開庭傳喚永豐金律師、張晉源出庭審理，詢問雙方和解的可能性；永豐金的律師表示要向永豐金詢問再作答覆，張晉源則明確表示沒有和解意願。
張晉源是永豐超貸案的「吹哨者」，他被公司自訴背信受到注目；法院今天開庭，對議題多所關注的時代力量前立委黃國昌也在法庭旁聽。
永豐金、永豐銀去年提告說，張晉源隱匿出售子行美國遠東銀行（FENB）資產價值，致交易價格被低估，且嚴重影響股東權益，犯銀行法背信罪，另違反金控法。
張晉源今天出庭聲稱，他是交易案專案小組的提案人，專案成員包含FENB總經理王啟志、美國子公司董事兼永豐銀總經理辦公室主任林本明，他們都可以直接與創辦人何壽川報告業務，他沒有和解意願；永豐金律師團說，是否和解要和當事人確認後再以書狀陳報。
承審法官表示，自訴人、被告書狀內容專業性高，需要一些時間研究，希望永豐金的律師團再具狀陳述，並訂今年9月23日再開庭審理。
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