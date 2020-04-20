臉書貼文「陳時中提醒端午節過後再出門」 警逮人送辦
李姓網友以在臉書轉貼「中華民國衛福部長：陳時中提醒大家端午節別出門」訊息，台南市麻豆警分局下午表示，員警在網路巡邏時發現已逮人送辦，衛福部也澄清這是不實訊息。
李姓網友貼文稱，陳時中要大家端午節前別出門，「6月25日端午節過後，再看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已！…—陳時中」。
警方表示，貼文提及因疫情關係端午前前別出門，早在月中經由衛福部公告為假訊息，李嫌未經查證仍在網路上散布假信息，「足生損害於他人」。
李姓犯嫌坦承犯行，辯稱不知衛福部有公告這篇文章為假訊息，全案4月19日依涉「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送嘉義地檢署偵辦。
警方表示，民眾在網路或其他通訊軟體上傳送訊息並須查證，現為全民努力防疫階段，切勿在網路上接受到不實訊息而未經查證後轉傳，以免觸法。
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