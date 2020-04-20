誆投資澳門賭場 77歲凍齡美女不法吸金被起訴

駱珮姍、楊詠晴母女遭檢舉以多層次傳銷手法、保證獲利方式違法招攬民眾投資澳門線上賭場，不法吸金逾1.2億元，至少10多人受害。雖母女均否認犯行，台北地檢署調查後認定事證明確，今依違反多層次傳銷管理法、銀行法等罪起訴駱婦等7人。

檢方調查，2014年7月間起至2015年間，駱婦（77歲）於台北車站附近的「五鐵秋葉原」（已結束營業）承租1間辦公室，不定期舉辦說明會，並招待遊覽澳門賭場等手法，招攬民眾投資澳門「海威國際娛樂」線上博奕公司，佯稱保證每日獲利0.9%，可轉用線上賭場或兌現使用。

多位民眾見駱婦年長而保養有道，雍容華貴，年近八旬卻看起來像五十幾歲，且十分討人喜歡，且有利可圖，於是紛紛掏錢投資。其中有人投入1千多萬元，之後卻沒獲得應有紅利，憤而向檢調檢舉。

檢調發動搜索並約談駱婦、劉女與「下線」程姓女子，另傳喚數名提供人頭帳戶者到案說明。雖駱婦等3人均否認犯行，但檢方從查扣的帳冊、帳戶、說明會宣傳文件等物證，認定事證明確，今依法起訴。

此外，駱珮姍、楊詠晴母女曾加入由蘇姓、鍾姓男子主導的吸金集團，以投資印尼「普特國際能源開發基金（普特基金）」進行多層次傳銷，最高可獲180%利潤，招收下線，不法吸金23億多元。桃園地檢署違反銀行法罪起訴，目前在台灣高等法院更審中。