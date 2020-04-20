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監所管理員A陸賊金項鍊判1年刑 搬病兒求減刑沒用

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
台北看守所。圖／聯合報系資料照
台北看守所。圖／聯合報系資料照

大陸男子董合文因竊盜案遭我國羈押，矯正署台北看守所約僱管理員高綱鴻在新收、保管物品時，竟把董的一條重1.033兩、市價4萬8千多元的金項鍊藏在左手，且沒在收容人物品保管分戶卡上登記，還蓋印「本人入所攜帶之各項保管物品已清點完畢並全數放入保管袋內無誤」。新北地院依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判高1年徒刑，褫奪公權2年，沒收犯罪所得，他接連上訴，但遭駁回定讞。

2018年10月6日凌晨3點多，董合文因竊盜案，法院裁定羈押而解送台北看守所，董稱金項鍊是老婆買給他的。高綱鴻在廉政官詢問、檢方偵訊、新北地院開庭時，對證據能力都沒表示意見，他稱當時將金項鍊握在手上，再趁機藏在皮鞋裡，「本來打算要拿去變賣，但擔心可能因此留下紀錄，而將金項鍊丟棄在戒護科會議室的垃圾桶」。

一審判高綱鴻有罪後，高認為自己是「約聘」的監所管理員，是否「具公務員身分」有疑義，上訴台灣高等法院。

高院指出，刑法規定「依法令服務於國家、地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限」的公務員，重於服務於這些機關的身分，學理上稱為「身分公務員」，這類公務員只要有法令的任用依據即可，不分是經考試晉用、選舉產生、約聘僱用或政治任命。

高院認定，高綱鴻犯刑法行使公務員登載不實文書罪、貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪，依較重的後項罪名論罪；因高事後向廉政署自首，犯罪所得又在5萬元以下，得減輕其刑。

辯護律師主張，高綱鴻的兒子因早產，有心臟主動脈狹窄和廔管問題，近年來又發現孩子有學習障礙，高為維持生計而積欠信用卡借款，後來遭債權人聲請執行並扣薪，才一時心生貪念。

高綱鴻主張應依刑法59條「情堪憫恕」替他減刑，但高院認為他的行為有損公務機關形象，應該適度處罰，就算他生活環境不是很優渥，但也不是無法維持基本生活，沒有能讓人同情之處。高院認為，高侵占金項鍊有損官箴，也擾亂台北看守所新收管理程序，應該懲儆，考量他犯後態度還算良好，一審判他1年徒刑適當。

高再上訴最高法院，但最高院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴。

公務員 新北 竊盜

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