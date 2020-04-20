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7年來4次酒駕 男子累犯被判刑7月

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
侯姓男子7年多來共涉嫌犯下4次酒駕，今年2月間第4次酒駕，台南地院依公共危險罪，累犯，判處徒刑7月，全案可上訴。 圖/本報資料照片
侯姓男子7年多來共涉嫌犯下4次酒駕，今年2月間第4次酒駕，台南地院依公共危險罪，累犯，判處徒刑7月，全案可上訴。 圖/本報資料照片

侯姓男子7年多來4次酒駕，今年2月間第4次酒駕，他當時在台南市永康區友人住處，飲用啤酒2瓶，並食用含有酒類薑母鴨後，仍騎電動機車上路，行經中正南路被警方攔下，呼氣酒測值每公升0.31毫克，侯坦承酒駕，台南地院依公共危險罪，累犯，判處徒刑7月，全案可上訴。

判決說，侯今年2月16日晚上8點多起至10點40分，在永康區中正南路某友人住處食用含有酒類薑母鴨，並飲用啤酒2瓶後，立即騎乘電動自行車上路，並行經同區中正南路395號前時，因交通違規為警攔查，警方發現侯身上散發酒味，對他進行酒測，當場測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.31毫克，法辦起訴。

法官並查出，侯於2013年及2014年，各有1次不能安全駕駛罪紀錄，2017年再因不能安全駕駛案件，經台南地院判處徒刑5月確定，2018年4月14日執行完畢，侯於有期徒刑執行完畢5年以內，再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。侯事後坦承酒駕，供稱接到母親病危通知，一時情急才酒後騎電動車。

法官考量侯構成累犯的本案與前案所犯罪名相同，可認為侯未因前案而受到足夠的警惕，如予以加重本案最低本刑，亦無過苛情況，應依刑法第47條第1項規定，加重其刑。

酒駕 薑母鴨 酒測

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