答應月付前妻5萬至她死或再婚 法官不准他賴帳

賈姓科技公司員工因對婚姻不忠，12年前和前妻離婚，當時離婚協議書上約定賈每月給付前妻5萬元生活費，直至前妻死亡或再婚，但去年2、3月賈毀諾。前妻提履行離婚協議訴訟，新竹地院判應給付前妻10萬元；台灣高等法院認為，前妻離婚前即因精神疾病或其他病症而住院，非需索無度，駁回賈上訴。

賈姓男子（58歲）和前妻1990年結婚，2008年離異，兩人育有4女，皆已成年。前妻表示，協婚協議書約定除非她再婚，否則賈每月要給她5萬元生活費，去年2月起卻連續沒給付；她說，賈明明知道她因精神疾病曾隔離治療，不可能再進入職場，而賈現在仍是公司高級經理人，住豪宅、有新家庭，卻不遵守承諾。

賈則說，離婚至今已支付近1760萬元，這足以支應前妻51年的生活必要開銷，她生活未匱乏，無義務繼續扶養前妻。他說，4個女兒也已成年，也有扶養母親的義務，前妻財務不應靠他，訴苦簽了協議書後，經濟狀況「大不如前」，除了要支應女兒的生活費、學費外，還要扶養老母，快入不敷出。

高院認為，協議書內容經通盤考量，規定的「生活費」性質上是兩方在契約自由原則下的約定，並非夫妻離婚時，填補無過失一方的贍養費，賈姓男子的說法不足採信。高院指出，契約成立後，若情事變更，當事人可聲請法院增、減給付或變更其他原有的效果，但賈2009年申報所得為637萬元，2018年度為203萬元，另有公司持股，他收入雖減少，但在簽協議書時就可預作儲蓄、投資，「收入大不如前」不能拿來當理由。

高院指出，賈姓男子的財產總額有1104萬元，想減免或免除每月給前妻5萬元的理由說不通；而前妻離婚前就因生病而住院過，難以有工作報酬，向前夫請求生活費並不是「需索無度」。