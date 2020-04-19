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詐騙集團騙民「你兒被綁」要30萬 反被設計遭逮

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
陳男本月17日接獲詐騙集團來電稱「你兒子被綁架」，要求交付30萬元贖金，陳警覺是詐騙報警，隨後更與海山警方合作，協助警方逮捕車手。記者柯毓庭／翻攝
陳男本月17日接獲詐騙集團來電稱「你兒子被綁架」，要求交付30萬元贖金，陳警覺是詐騙報警，隨後更與海山警方合作，協助警方逮捕車手。記者柯毓庭／翻攝

56歲陳姓男子日前與友人聊天時接獲不明來電，宣稱他兒子因為欠債被綁架，要求陳拿出新台幣30萬元贖人，但陳因唯一的兒子人在紐約，立即警覺是詐騙便報警，隨後更與警方合作，假意提領現金後放到指定地點，由警方埋伏，待車手張姓（28歲）、王姓男子（34歲）取錢時將其逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送。

據悉，陳男膝下僅一子，目前人在美國紐約，他卻在本月17日與友人聊天時，卻接獲詐騙集團來電，指稱兒子因欠債被綁架痛毆，要求陳拿出30萬元贖回，陳警覺是詐騙集團報警，更見義勇為向警方表示要協助抓詐騙，假意聽從對方指示，提領現金30萬後裝袋放到指定地點，再由海山警分局員警著便衣埋伏等候，果然不久後車手張男、王男便現身準備拿走現金，警方見狀一擁而上將兩人逮捕，警詢後以詐欺罪嫌移送新北地檢署。

警方提醒，假綁架詐騙的手法早已司空見慣，民眾遇到此狀況務必先查明清楚並切勿慌張，秉持「一聽、二掛、三查證」的原則，有疑問也可以隨時撥打110或165查證。

詐騙集團 綁架 車手

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