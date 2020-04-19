男不滿女友分手 寄裸照給她親人判1年5月

李姓男子和女同事女子小沅（化名）交往5年多期間 ，兩人上汽車旅館房間時，李涉偷拍她裸照，兩人後來分手，李要求復合被拒絕，他竟寄附有裸照的信件給她親友，她不甘受辱，報警法辦，南檢起訴。台南地院依李違反妨害秘密罪判李徒刑6月，得易科罰金，另依散布偷拍身體隱私罪，判處徒刑1年5月，案可上訴。

判決說，李和小沅從2012年至2016年交往，期間曾到台南兩家汽車旅館投宿、休憩共16次，李曾趁女友未注意或熟睡時，偷拍她裸照。2016年到2017年初，小沅有意和李分手，兩人有一陣子都沒聯絡。直到2017年間，李突然聯絡小沅，想恢復男女關係，小沅加以拒絕並斷絕與李聯繫，引來李挾怨報復。

2018年2月到4月間，李3度寫匿名信，誣指小沅長期與多名男子發生性行為，以來換取吃住、害到他友人，並把信寄給小沅父母。同年4月底之前，李附上小沅裸照誣指女方在做性交易的信，寄給小沅父母。2018年5月下旬之前，李再附上她熟睡時的半身裸照、寄信給小沅父母。

法官審酌，李和小沅交往過程中，趁機偷拍人裸照，並於女方拒絕繼續交往後，竟寄送誹謗文字和裸照與對方父母，侵害女方名譽甚鉅，行為惡性重大，依法量刑。