高速公路超車距前車僅10公尺 他收到罰單不服仍被駁

張姓男子在高速公路時速未超速，變換車道有打方向燈，仍收到3千元罰單，原因是超車時距前車僅約10公尺。張男不服提告，稱法令未明定變換車道車距，且他與前車保持2、3個車身長度距離，屬可安全應變範圍。基隆地方法院指出，張當時時速88公里，依規定應與前車保持至少44公尺，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，張男去年8月3日駕駛轎車行經國道3號北上指標15.9公里南港路段，被國道警察舉發「未依規定與前車保持安全距離」，同月26日寄出紅單裁罰3千元。

張男向監理單位申訴未被接受，提起行政訴訟，指被取締當下行車順暢，原本行駛中間車道，因前車慢速行駛，才打方向燈並往右變換到外側車道。

張男說，前車踩煞車減速，才讓兩車距離縮短 ，並非他不願保持安全車距。道路交通管理處罰條例沒有明文規範，他不曉得變換車道時要保持多少安全車距，大多數駕駛人應該也和他一樣，不能理解這種狀況為何會被開單，請求撤銷原處分。

公路總局台北市區監理所答辯，高速公路及快速公路交通管制規則規定，兩車行車安全距離，在正常天候狀況下，小型車為時速除以2（公尺）。本案取締時車流順暢，員警以儀器測得張車時速88公里，安全車距為44公尺，但張超車時距前車僅約10公尺，舉發無違誤。

法官當庭勘驗採證錄影光碟，拍攝角度自上而下拍攝高速公路行車狀況，畫面第8秒，張開車行駛中間車道，緊靠前方車輛，車距未超過10公尺。畫面第13秒，張車開始閃方向燈，並駛進外側車道，張開車確有未與前車保持安全距離事實。

張男另主張舉發照片及錄影畫面使用「隱形」拍攝方式，未設任何警示標示。警方未丈量現場長度，舉發單僅載明兩車不足44公尺，無明確距離，舉發不合法。

法官查出，國道3號北上指標16.8公里處有設測速取締標誌，道路交通標誌標線號誌設置規則規定，車道線為「白虛線，線段長4公尺，間距6公尺，線寬10公分」，警方舉發照片顯示張車距前車不到1組車道線間距，即不到10公尺，未與前車保持安全距離至明，張主張違反明確性原則不足採。

法官說，高速公路車速極快，反應時間極短，駕駛人開車更應注意保持車距。法規在解釋上，應無排除變換車道不須遵守這項規定，因此難以成為對原告有利認定。此外開車本應依前方車況保持安全距離，不能以前車減速卸責，判決監理單位裁處無誤。