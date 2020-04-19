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輕熟女偷護手霜辯忘結帳 一個小動作讓法官認定竊盜
台中市吳姓女子涉嫌在去年12月間在北區某超商行竊一支價值約200元的護手霜，未結帳就搭乘計程車離開，事後店家發現後，報警法辦，透過監視器查出是吳女涉案，吳女否認行竊，辯稱是忘了趕計程車忘了結帳，不過法官勘驗監視器後發現，吳女行竊僅短短50多秒，過程中沒有挑選其他商品，且行竊後還不忘將後排的商品擺到前排，以免店員發現， 認定吳女竊盜犯行明確，依法判罰2萬元。
判決書指出，吳姓女子（36歲）涉嫌在去年12月8日零時時，在北區全家超商內趁副店長不注意時，偷走價值約200元的護手霜，得手後未經結帳即離去，店家當天上午9時許盤點貨物時發現報警，經調閱監視器，發現是吳女涉案，但吳女到案後否認涉案，辯稱是為趕計程車忘記結帳，但全案仍依竊盜罪嫌起訴。
台中地院審理後，法官勘驗超商監視器發現，吳女從進入店內到離開只有3分多鐘，且吳女從貨架上拿取前排的護手霜，再將後排的護手霜移至前排位置內，至走出店家搭乘計程車離開之過程，前後不過50多秒，且拿取護手霜後，並未再到店內他處挑選其他物品。
法官指出，吳女在挑選拿取護手霜的短短50多秒間內，竟忘記結帳，實有違常情，且吳女從貨架上拿取前排的護手霜後，立即將後排之護手霜移至前排位置內，以防店員發現貨架上前排護手霜已遭取走，顯在掩飾其竊盜犯行，認定吳女辯詞是卸責之詞，不足採信。
法官審酌，全案吳女已與店家達成和解，賠償店家損失，並寫下和解書，全案依竊盜罪，判罰2萬元，得易服勞役20天，可上訴。
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