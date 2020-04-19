大叔滯留醫院不走 辱警「垃圾」判拘役20天
台中市朱姓男子在今年3月間因滯留台中榮總病房，遭院方報警，警方到場時，朱辱罵警員「垃圾警察」、「不成材囝仔」等語，涉嫌妨害公務，遭警方依法送辦，台中地院審理時，朱辯稱是警方先出口辱罵他，他才回嘴，但經調閱警方密錄器後，證實朱說法無稽，全案依妨害公務罪，判拘役20天。
判決書指出，朱姓男子（50歲）在今年3月3日晚間7時許，因滯留台中榮民總醫院第二醫療大樓病房不肯離去，經院方報案，蔡姓、王姓警員前往處理，協助將朱的物品搬往台中榮民總門口，警員將輪椅推還醫院時，朱心生不滿，辱罵警員「垃圾警察」、「不成材囝仔」、「你菜鳥啦」等語，警方聽到後，依法將朱帶回詢問，並依妨害公務罪送辦。
全案在台中地院審理時，朱否認涉案，辯稱是警員先辱罵他，經院方調閱警員職務報告、影片檔譯文及現場相片後，認定朱說法是事後卸責之詞，全案依妨害公務罪，判拘役20天，可上訴。
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