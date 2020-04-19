女兵和男上司共遊日本還親嘴 法官判她賠元配2萬元

原為志願役軍人王姓女兵，2年多前服役期間遇到困難，都會詢問大她21歲葉姓男長官，兩人不僅傳親密簡訊「愛你」、「要苦我陪你一起苦、要樂我陪你一起樂」，還曾同遊日本拍下親嘴照片。台南地院審理後，認為王女親嘴行為故意以違背於善良風俗方法，破壞廖女婚姻生活，且侵害配偶關係身分法益情節重大，判她須賠償廖姓元配2萬元，全案可上訴。

判決說，廖姓元配與葉姓丈夫於2006年結婚，廖女控訴，王女明知葉有家庭，卻與男方過從甚密，遭遇工作上困難、同袍刁難，都會向葉男傾訴，日久生情，還曾傳訊撒嬌「寶貝我愛你」、「我爸爸也沒有像你那麼疼我」，「要苦我陪你一起苦、要樂我陪你一起樂」，親密對話超乎朋友關係。

廖女表示，王女和先生2018年12月還跑去日本旅遊，期間在日本某店家接吻並拍攝接吻照片，後被其他人發現才刪除，婚外情一事才曝光，否則一直被蒙在鼓裡。她聲淚俱下表示，顯見他們已經發展成情侶關係，互動已逾越一般朋友正常往來分際，侵害到她的配偶權，忍無可忍求償100萬元。

法官審理認為，王女和葉旅遊日本期間，在日本某店家接吻，造成廖姓元配身心承受痛苦，王女侵害廖女元配身分法益關係，廖女請求王女賠償她非財產上之損失，自屬有據。經查，王女原為志願役軍人，目前無業，沒有收入，名下並無財產等情，判須賠償廖女2萬元。