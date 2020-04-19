快訊

傳4月17日舊金山返台班機又載到確診客 長榮回應了

中職／林智勝願助疫情急難家庭過難關 獲網友狂讚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女兵和男上司共遊日本還親嘴 法官判她賠元配2萬元

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
原為志願役軍人王姓女兵，2年多前服役期和葉姓男長官搞曖昧，還曾同遊日本拍下親嘴照片。台南地院審理後，認為王女親嘴行為是故意以違背於善良風俗方法，破壞廖女婚姻生活，判她須賠償廖姓元配2萬元。示意圖/ingimage
原為志願役軍人王姓女兵，2年多前服役期和葉姓男長官搞曖昧，還曾同遊日本拍下親嘴照片。台南地院審理後，認為王女親嘴行為是故意以違背於善良風俗方法，破壞廖女婚姻生活，判她須賠償廖姓元配2萬元。示意圖/ingimage

原為志願役軍人王姓女兵，2年多前服役期間遇到困難，都會詢問大她21歲葉姓男長官，兩人不僅傳親密簡訊「愛你」、「要苦我陪你一起苦、要樂我陪你一起樂」，還曾同遊日本拍下親嘴照片。台南地院審理後，認為王女親嘴行為故意以違背於善良風俗方法，破壞廖女婚姻生活，且侵害配偶關係身分法益情節重大，判她須賠償廖姓元配2萬元，全案可上訴。

判決說，廖姓元配與葉姓丈夫於2006年結婚，廖女控訴，王女明知葉有家庭，卻與男方過從甚密，遭遇工作上困難、同袍刁難，都會向葉男傾訴，日久生情，還曾傳訊撒嬌「寶貝我愛你」、「我爸爸也沒有像你那麼疼我」，「要苦我陪你一起苦、要樂我陪你一起樂」，親密對話超乎朋友關係。

廖女表示，王女和先生2018年12月還跑去日本旅遊，期間在日本某店家接吻並拍攝接吻照片，後被其他人發現才刪除，婚外情一事才曝光，否則一直被蒙在鼓裡。她聲淚俱下表示，顯見他們已經發展成情侶關係，互動已逾越一般朋友正常往來分際，侵害到她的配偶權，忍無可忍求償100萬元。

法官審理認為，王女和葉旅遊日本期間，在日本某店家接吻，造成廖姓元配身心承受痛苦，王女侵害廖女元配身分法益關係，廖女請求王女賠償她非財產上之損失，自屬有據。經查，王女原為志願役軍人，目前無業，沒有收入，名下並無財產等情，判須賠償廖女2萬元。

日本 志願役

延伸閱讀

日新冠肺炎患者症狀改善 法匹拉韋療效待檢證

關於日本鰻魚飯的二三事－你吃的這家店是關東風還是關西風呢？

日本新冠肺炎增584人感染 累計確診1萬1145例

疫情衝擊銷陸 嘉縣鳳梨轉銷日

相關新聞

累犯狼師只要接受8小時性平課程？ 高中男師被解聘一年

校園性平事件頻仍，讓家長不安心，尤其是對狼師的懲誡不成比例，人本教育基金會指出，不少案例，即便是累犯，處分都是「8小時性...

狠男亂棍打死女友曝屍山野成白骨3年 他10天破案代伸冤

2018年8月14日上午台南南化一名筍農在往關山偏僻竹林採筍時，赫然發現地上有一顆骷髏頭，震驚純樸山區的「南化白骨案」，...

大叔滯留醫院不走 辱警「垃圾」判拘役20天

台中市朱姓男子在今年3月間因滯留台中榮總病房，遭院方報警，警方到場時，朱辱罵警員「垃圾警察」、「不成材囝仔」等語，涉嫌妨...

女兵和男上司共遊日本還親嘴 法官判她賠元配2萬元

原為志願役軍人王姓女兵，2年多前服役期間遇到困難，都會詢問大她21歲葉姓男長官，兩人不僅傳親密簡訊「愛你」、「要苦我陪你...

影／群聚賭博未保持社交距離 警方攻入搜索先發口罩

新冠肺炎疫情尚未減緩，仍有賭客賭性堅強群聚賭博，彰化鹿港分局前天深夜就在轄區一處鐵皮屋內，逮到一群男女未戴口罩，沒有保持...

臉書賣這雙萬元潮鞋詐騙下場超慘 他減刑仍要入獄

高雄陳姓男子遭控前年在臉書社團，涉假借刊登出售限量鞋款「Undefeated x Nike Air Max 97」，接連...

警方保管不當…入獄車被扣10年 更生人收到罰單

桃園賴姓男子因殺人未遂入獄十年，名下一輛小貨車被扣押在中壢分局，沒想到卻收到逾期未繳停車費的罰單，賴男不解人在監獄為何會有停車費，提起行政訴訟；法院調查，賴男的車是因派出所整修，輾轉被移到停車格才被開單，是警方保管不當，判決撤銷原處分。

託人寄減肥藥來台被驗出禁藥 越南外配遭起訴判無罪

越南配偶陳氏的胞姊在家鄉生產減肥膠囊藥廠工作，1年多前委託胞姊購買後寄到台灣，想自己服用或分送親友，未料包裏寄到台灣，經...

西門町無照街演被勸離 日男怒飆「fxxk！」遭法辦

日籍男子太田昨晚在西門町商圈內擺攤表演，轄區巡邏員警盤查時，發現太田沒有街頭表演執照，便將其勸離，不料卻引起太田不滿，甚...

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬元

台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間7度趴趴走，因為累計不足6個小時，台南市政府日前依照中央裁罰標準研議罰30萬元，但後來...

台3線重機噪音擾民 台南聯合加強取締改裝高噪音及違規

台南市環保局今天結合玉井警分局、鹿田派出所、交通大隊及麻豆監理站等單位，在台3線沿線執行取締改裝高噪音車輛聯合稽查勤務，...

因應新冠肺炎疫情 高檢署出書彙編處理業務

因應新冠肺炎疫情，台灣高等檢察署本月17日印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」分送各司法機...

熱門新聞

獨／250萬超跑追撞2車釀3傷 目擊者：車飛起來翻一圈

狠男亂棍打死女友曝屍山野成白骨3年 他10天破案代伸冤

網路票選百大步道之首 火炎山再傳出多起遊客救援事件

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬元

影／嘉義丈夫酒駕載妻子 撞電線桿兩人彈出車外

苗栗後龍無名中年女浮屍 臉戴粉紅色口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。