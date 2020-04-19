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人妻走行人穿越道被撞死 男開車不禮讓吃7月徒刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市彭姓男子去年11月間行經大雅區時，因開車不禮讓行人，撞死陳姓女子，台中地院判他7月徒刑。圖／報系資料照
台中市彭姓男子去年11月間行經大雅區時，因開車不禮讓行人，撞死陳姓女子，台中地院判他7月徒刑。圖／報系資料照

台中市陳姓女子在去年11月間走在大雅區永和路的行人穿越道上，未料彭姓男子當時行經該處欲左轉直接撞上陳女後，導致陳女腦出血，送醫不治，因彭在全案審理時，都未取得家屬諒解，達成和解，台中地院依過失致死罪，判刑7月，可上訴。

判決書指出，彭姓男子在去年11月6日下午5時許，開車沿大雅區永和路六甲巷由南往北方向行駛，行經該巷與永和路時，欲左轉永和路往西屯區方向，但彭沒有注意車前狀況，行經行人穿越道時，也沒有禮讓行人，冒然開車左轉，當時彭車左前側正好有陳姓女子沿永和路行人穿越道行走，彭車直接撞上後，導致陳女受有創傷型蜘蛛膜下腔出血、右側硬腦膜下出血等傷害，送醫後因頭部外傷、顱內出血，不治身亡。

全案由陳女丈夫提出告訴，警方依過失致死罪移送台中地檢署，檢方起訴，台中地院審理時，彭承認犯行，不過因彭尚未與家屬達成和解，依過失致死罪，判刑7月，可上訴。

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