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影／群聚賭博未保持社交距離 警方攻入搜索先發口罩

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
警方在彰化福興鄉破獲一處職業賭場，要求賭客全戴起口罩。圖／警方提供
警方在彰化福興鄉破獲一處職業賭場，要求賭客全戴起口罩。圖／警方提供

新冠肺炎疫情尚未減緩，仍有賭客賭性堅強群聚賭博，彰化鹿港分局前天深夜就在轄區一處鐵皮屋內，逮到一群男女未戴口罩，沒有保持安全距離在屋內賭博，警方當場每人發一片口罩，要求他們立即戴起，並將現場15名賭客及王姓負責人等5人帶回做筆錄。

鹿港分局於這個月初接獲線報，在福興鄉有職業大賭場流竄，連日深入追查蒐證，前天深夜持搜索票，強勢攻入一處鐵皮屋內執行搜索，舉查獲王姓負責人涉嫌經營俗稱「推筒子」麻將的職業賭場，現場除了有男女賭客有15人，另有屋主及1名把風人員，為避免引人注意，還派2名負責載送賭客司機在約定地點將賭客接送到賭場。

警方調查，這些賭客都是有地緣關係的居民，但正值疫情研據時期，一群人擠在空間狹隘鐵皮屋內聚賭，竟全都不戴口罩，警方不敢大意，現場過濾是否有居家檢疫對象違規外出，並逐一量測體溫，提供酒精消毒水消毒，避免因賭場群聚造成防疫破口，賭客隨後被帶回分局後，警方立即洗手及消毒工作，防護自身安全。

警方當場查扣賭資60餘萬元、抽頭金10餘萬元、並扣案有賭具麻將及骰子、監視器主機及螢幕等相關物證，警詢後昨天將王姓負責人及屋主、把風、司機等5人依涉嫌刑法第268條賭博罪隨案移送彰化地方檢察署偵辦，另在場15名賭客依社會秩序維護法裁處。

警方在彰化福興鄉破獲一處職業賭場，查扣賭資60餘萬元、抽頭金10餘萬元以及相關物證。圖／警方提供
警方在彰化福興鄉破獲一處職業賭場，查扣賭資60餘萬元、抽頭金10餘萬元以及相關物證。圖／警方提供

賭場 賭博 口罩

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