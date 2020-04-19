影／群聚賭博未保持社交距離 警方攻入搜索先發口罩

新冠肺炎疫情尚未減緩，仍有賭客賭性堅強群聚賭博，彰化鹿港分局前天深夜就在轄區一處鐵皮屋內，逮到一群男女未戴口罩，沒有保持安全距離在屋內賭博，警方當場每人發一片口罩，要求他們立即戴起，並將現場15名賭客及王姓負責人等5人帶回做筆錄。

鹿港分局於這個月初接獲線報，在福興鄉有職業大賭場流竄，連日深入追查蒐證，前天深夜持搜索票，強勢攻入一處鐵皮屋內執行搜索，舉查獲王姓負責人涉嫌經營俗稱「推筒子」麻將的職業賭場，現場除了有男女賭客有15人，另有屋主及1名把風人員，為避免引人注意，還派2名負責載送賭客司機在約定地點將賭客接送到賭場。

警方調查，這些賭客都是有地緣關係的居民，但正值疫情研據時期，一群人擠在空間狹隘鐵皮屋內聚賭，竟全都不戴口罩，警方不敢大意，現場過濾是否有居家檢疫對象違規外出，並逐一量測體溫，提供酒精消毒水消毒，避免因賭場群聚造成防疫破口，賭客隨後被帶回分局後，警方立即洗手及消毒工作，防護自身安全。