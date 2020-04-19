累犯狼師只要接受8小時性平課程？ 高中男師被解聘一年

校園性平事件頻仍，讓家長不安心，尤其是對狼師的懲誡不成比例，人本教育基金會指出，不少案例，即便是累犯，處分都是「8小時性平教育」，最近台北市某公立高中一名男老師被多名不同屆學生申訴性騷擾，但學校性平會調查後僅處分申誡一次、接受8小時性平課程，引發學生、校友不滿並發起網路連署抗議，北市教育局退回學校報告，該校教評會近期作出決議，該名男老師改為解聘一年，但一年期滿，他仍可參加教師甄選。

3月間本報獨家報導台北市某公立高中爆發性平事件，這起公立高中性騷擾事件，被形容是校園版「MeToo」。在一名女學生出面指控後，陸續有多名在校生和畢業校友，出面檢舉受到同一名男老師言語、動作騷擾，且最早可能從民國100年就開始。

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