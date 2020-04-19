僅為狗叫聲互罵 兩鄰各犯公然侮辱罪判罰5千

林姓男子和吳姓女鄰居，今年1月間在台南市住處因犬隻吠叫聲問題起口角，雙方出口惡言，林涉嫌以「你連狗都不如」辱罵吳，吳涉嫌以「禽獸不如」辱罵林，台南地院認為兩人各觸犯公然侮辱罪，各判處罰金5千元，得易服勞役，全案可上訴。

判決說，林姓男子（57歲）與吳姓女子（44歲）於今年1 月28日下午5點多，因犬隻吠叫聲問題而起紛爭，吳玲身處住家3樓陽台，林身處1樓前，林以「你連狗都不如」辱罵吳，足以貶損吳名譽、人格及社會評價，吳則以「禽獸不如」辱罵林，足以貶損林名譽、人格及社會評價。案經吳及林分別訴由警方法辦、南檢起訴。

吳和林在警詢時及偵查都坦承涉案，法官認為2人所為，都犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪，法官審酌兩人僅因彼此間細故糾紛，即分別心生不滿，不循理性文明方式解決紛爭，林公然對吳口出「你連狗都不如」、吳則公然對林以「禽獸不如」等穢語加以辱罵，分別貶損人格評價，所為實屬 不該，並以二人迄今尚未達成和解，依法量刑。