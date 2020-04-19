臉書賣這雙萬元潮鞋詐騙下場超慘 他減刑仍要入獄

高雄陳姓男子遭控前年在臉書社團，涉假借刊登出售限量鞋款「Undefeated x Nike Air Max 97」，接連讓2名賣家上當，詐得9000元及1萬元，他一審各賠1萬7200元、1萬元和解，被依犯詐欺取財罪判1年8月刑；上訴後，他改口承認本來就沒此鞋可賣，高雄高分院以他認罪減刑改判9月，但仍須入獄。可上訴。

判決指出，已婚、擔任廚師的陳姓男子2018年4月10日，在臉書社團「球鞋交易中」貼文稱要出售黑色「Undefeated x Nike Air Max 97」，向彭姓買家收了9000元，之後他又貼文稱有此雙鞋的「Gucci配色」，再向游姓買家收1萬元，卻始終拖延沒有出貨，甚至告知人在國外，最後斷絕聯繫。

陳姓男子被報警提告查獲，卻辯稱確實有這2雙限量鞋，「因家人清理東西時沒注意，把鞋丟了，才沒辦法出貨」，還稱有打電話要退款，買家卻執意要鞋子不要退錢；一審發現，陳姓男子對1萬元的限量鞋無法提出來源證明，認定他的賣鞋廣告根本純屬虛構，雖陳賠償彭姓買家1萬7200元、退給陳姓買家1萬元，皆獲和解撤告，法官考量他另有詐欺前案屬累犯，判1年8月徒刑。

陳姓男子上訴後決定認罪，二審合議庭考量承認犯行，顯見其非完全沒有悔悟之心，2案各減輕判8月徒刑、合併執行9月；雖低於他所犯刑法339條之4的刑度1年以上、7年以下，但仍不符易科罰金條件，必須入獄。