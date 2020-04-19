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狠男亂棍打死女友曝屍山野成白骨3年 他10天破案代伸冤

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市玉井警分局長楊青垂。記者吳淑玲／攝影
台南市玉井警分局長楊青垂。記者吳淑玲／攝影

2018年8月14日上午台南南化一名筍農在往關山偏僻竹林採筍時，赫然發現地上有一顆骷髏頭，震驚純樸山區的「南化白骨案」，備受社會矚目，台南市玉井警分局長楊青垂當時調任不到一個月，過程中的種種巧合，似乎冥冥中注定，他要來為魂斷3年的東埔寨女子伸冤。

楊青垂表示，死者是嫁來台灣的柬埔寨女子，凶嫌是其男友，柬女戶籍在高雄茄萣，凶嫌在彰化，兩人育有一名6歲女兒，事件爆發是彰化地檢署交辦，兩人的女兒要入學，教育局找不到孩子的母親，小孩子童言童語曾提到爸爸「爸爸拿棍子打媽媽的頭」，檢警懷疑柬女遭不測，但彰化、高雄兩地警方都找不到證據，「彰化地檢署剛結案，沒想到案子就破了。」

楊青垂說，筍農發現白骨後，他檢視頭骨及肩胛骨都有撞擊痕跡，認為應朝他殺的方向偵辦，但苦無死者身分，幸好玉山派出所都是資深巡佐，有人想到2年前曾有高雄警方來問過有無失蹤事件，高雄有17個分局，第一通打給湖內分局就「賓果」，承辦偵查佐立刻帶著資料過來，包括女童的DNA

玉井分局將人骨送法醫研究所與女童的DNA進行比對，確認死者身分後，認定死者的陳姓同居人涉有重嫌，立刻聲請拘票，將陳逮捕到案，全案真相大白；楊青垂回憶，屍骨發現當天，他從市議會趕到案發現場，原本風和日麗的天氣，突然驟變成風雨交加，他向屍骨喊話：「一定會幫妳找到真相」，風雨才開始變小。

另一個巧合是，楊青垂和凶嫌剛好是同年同月同日生，彷彿註定要由楊來破此案，最後也在發現白骨10天內將嫌犯繩之以法。死者母親要從柬埔寨到台灣，因楊青垂曾任外事科長，知道台灣在柬埔寨沒有辦事處，提醒也要申請英文版戶口名簿，在越南胡志明市申請簽證，才能順利很快地抵達台灣。

柬埔寨 DNA

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