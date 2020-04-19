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警方保管不當…入獄車被扣10年 更生人收到罰單

聯合報 / 記者曾健祐／桃園報導
法院認為，賴男並未將車子停在停車格，而是中壢分局保管扣押物品不當，撤銷原處分。 記者曾健祐／攝影
法院認為，賴男並未將車子停在停車格，而是中壢分局保管扣押物品不當，撤銷原處分。 記者曾健祐／攝影

桃園賴姓男子因殺人未遂入獄十年，名下一輛小貨車被扣押在中壢分局，沒想到卻收到逾期未繳停車費的罰單，賴男不解人在監獄為何會有停車費，提起行政訴訟；法院調查，賴男的車是因派出所整修，輾轉被移到停車格才被開單，是警方保管不當，判決撤銷原處分。

據調查，賴男的小貨車二○一八年四月十五日下午，停放中壢區中榮路收費停車格，經催繳仍未繳費，經桃園市交通局舉發由桃園市交通裁決處裁罰三百元。

賴男不服提行政訴訟，主張自己因殺人未遂案，二○○八年就入獄服刑，二○一八年三月才假釋出監，這段期間都沒使用過小貨車，車子也被法院扣押在文化派出所尚未領回，何來停車費用？

賴主張，他不知車子為何會到停車格，認為派出所未善盡保管責任，中壢分局未督促，都有瀆職問題，自己現在是更生人，精神壓力、金錢負擔沈重，罰款造成他諸多不便，請求撤銷。

法院調查，文化派出所二○一八年因整修，所以將賴男的車移至中壢分局停放，但分局也無多餘空間，所以再將車移到路旁停車格暫停，因此被開收費單，中壢分局保管扣押物品不當，產生的停車費繳納義務不能由賴男負擔，交通裁決處分顯然有違誤。

殺人 更生人 假釋

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