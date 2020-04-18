託人寄減肥藥來台被驗出禁藥 越南外配遭起訴判無罪

越南配偶陳氏的胞姊在家鄉生產減肥膠囊藥廠工作，1年多前委託胞姊購買後寄到台灣，想自己服用或分送親友，未料包裏寄到台灣，經高雄關派駐台南郵局關員查驗，檢出內含禁藥西布曲明，經檢調依涉犯過失販賣禁藥罪嫌起訴，陳氏喊冤稱買來減肥用，並要分送給大姑、小姑等親友，沒有販賣，台南地院審理後認證據不足，判她無罪，可上訴。

檢調認為，陳氏應注意購買膠囊產品來源，是否含有衛生福利部公告禁止Sibutramine（西布曲明） 西藥成分。前年7月她聯繫越南的胞姐，以每盒新台幣400元的價格購入50盒、每盒14小包的膠囊產品後，再郵寄來台。

包裏寄抵台灣，經高雄關派駐台南郵局關員查驗，將產品送衛福部食品藥物管理署檢驗，檢出西布曲明成分，認陳氏涉犯藥事法的過失販賣禁藥罪嫌起訴。

陳氏坦承，委託姊姊從越南寄來扣案的減肥藥品，但否認有販賣禁藥的意圖或行為。她表示，買來是為了減肥用，並要分送老公家的大姑、小姑及在台灣認識的越南朋友，「不知道這是違法的」。

台南地院審理後，認檢調所提出的證據，仍不足證明陳氏有販賣的意圖，且陳氏再三陳述「要自用，並分給親友，沒有販賣」，法官判陳氏無罪。