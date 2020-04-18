高速公路變換車道不用保持安全距離？法官打臉3千照繳

張姓男子開車在高速公路在變換車道時，被國道警察拍到未保持安全距離，被監理單位裁罰3千元，但他不服提起行政訴訟，認為他不曉得變換車道時要保持多少安全車距，道路交通管理處罰條例並未明確規範變換車道時須保持之安全距離。法官打臉認為，行駛於高速公路變換車道之車輛更應保持安全距離，駁回他的請求，3千元罰單得照繳。

基隆地院判決書指出，張男去年8月3日下午4時許，開車行經國道3號北向15.9公里處時，被國道警察拍到「汽車行駛高速公路未依規定與前車保持安全距離」，遭監理單位裁罰3千元交通罰款，但他不服提起行政訴訟。

張男主張，根據警方提供照片，可見該路段行車順暢，是前車慢速行駛，他當時開車欲向右變換至外側車道，且有使用方向燈，依據警方所述，在變換車道的瞬間與前車保持2到3個車身長的距離，仍屬可安全應變之範圍，他雖知悉須保持安全車距，但不曉得變換車道時要保持多少安全車距，道路交通管理處罰條例並未明確規範。

張男表示，不能理解為何變換車道時也要保持安全距離，大多數的駕駛人也不會理解為何這樣會被開單，且當時前車係踩煞車減速，致使他與前車距離不足，並非他不願意保持安全車距。且國道車道線之畫設，警方並無現場丈量長度，舉發單僅載明不足44公尺，無明確距離，與行政法明確性原則相悖，警方取締違規實屬不妥，且適法性有疑慮，聲明原處分撤銷。

法官指出，道路交通管理處罰條例第33條，授權訂定之高速公路及快速公路交通管制規則規定，「汽車行駛高速公路及快速公路，前後兩車間之行車安全距離，在正常天候狀況下，依下列規定：一、小型車車輛速率之每小時公里數值除以2，單位為公尺。

監理單位證稱，員警以儀器測得張男之行車速度為每小時88公里，但與前車之距離僅約10公尺，主要依據車道線之線段長及間距判斷，舉發並無違誤。

法官指出，經當庭勘驗警方場採證光碟之錄影畫面，張男的車輛僅與前車相距不到10公尺，依舉發機關以儀器測得原告當時車速為時速88公里，又當時路況正常，並無堵車，張男與前方車輛間之行車安全距離，最小距離至少為44公尺。

張男主張變換車道無須保持安全距離遭法官打臉 ，法官說，行車安全距離之規範，應係在督促後方車輛如遇有任何緊急路況而須煞停時，因與前方車輛保持一定距離以避免追撞前方車輛，更何況在高速公路行駛之車輛，速度極快，反應時間極短，稍有疏忽即易造成交通事故，從而對於行駛於高速公路而變換車道之車輛，更應課以其駕駛人更高之注意義務，以維護高速公路之交通秩序，並保障用路人之安全。