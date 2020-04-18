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西門町無照街演被勸離 日男怒飆「fxxk！」遭法辦
日籍男子太田昨晚在西門町商圈內擺攤表演，轄區巡邏員警盤查時，發現太田沒有街頭表演執照，便將其勸離，不料卻引起太田不滿，甚至朝員警咒罵「fxxk！」，警方因此將太田逮捕帶回警局，詢後依妨害公務罪嫌送辦。
據了解，28歲的太田昨天傍晚到西門町商圈，在行人徒步區擺攤表演，轄區巡邏員警經過時，依規定上前詢問太田有無街頭表演執照，發現太田並未持有執照，便以勸導方式要求太田離開。
未料，此舉引發太田不滿，他不斷與員警爭執，也完全沒有要收拾東西的意思，最後甚至脫口飆罵髒話「fxxk！」，現場員警忍無可忍，遂依法將太田逮捕、帶返轄區派出所偵詢。
雖然太田事後供稱，他不清楚我國街頭表演相關規定，第一時間也未與員警妥適溝通，罵髒話並不是針對警察，只是一時情緒失控才脫口而出，沒有辱罵對方的意思；但警方詢後仍將太田依妨害公務罪嫌送辦。
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