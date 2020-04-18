台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬元
台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間7度趴趴走，因為累計不足6個小時，台南市政府日前依照中央裁罰標準研議罰30萬元，但後來市府認為行徑實在太誇張，決定按次數開罰，1次10萬元，共裁罰70萬元。
潘男坦承在居家檢疫期間，利用掛完防疫人員電話等空檔，共7度外出跑步、購物，台南市長黃偉哲日前更對此震怒，認為居家檢疫還違規的人太可惡，並對於目前以「時間」為裁罰的標準很不服氣，應按「次數」處罰，當時即表示會向中央流行疫情指揮中心反映。
台南市衛生局表示，潘男外出難以用「小時」準確估算，所以已向中央報備，採次數開罰，由於居家檢疫違規可罰鍰10到100萬元，因此1次罰10萬元，共罰70萬元。
目前台南市衛生局接獲48件居家檢疫擅自外出的案件，已裁罰44件共404萬罰金，依情節輕重開罰，包括1萬14人、10萬25人、15萬2人、20萬2人、70萬1人。
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