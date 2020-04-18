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台3線重機噪音擾民 台南聯合加強取締改裝高噪音及違規

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府聯合稽查小組今天在台3線取締重機噪音及交通違規。圖／環保局提供
台南市府聯合稽查小組今天在台3線取締重機噪音及交通違規。圖／環保局提供

台南市環保局今天結合玉井警分局、鹿田派出所、交通大隊及麻豆監理站等單位，在台3線沿線執行取締改裝高噪音車輛聯合稽查勤務，其中噪音檢測不合格告發5輛、交通違規共9輛，並在附近路段以網狀佈點架設科技執法儀器，針對改裝高噪音車輛蒐證，防止漏網之魚，經檢視後疑似改裝高噪音車共6輛，將通知到檢至改善完成。

台3線「內山公路」連貫西部各縣市，沿途特色風景美不勝收，部分道路崎嶇蜿蜒起伏，吸引許多熱血重機玩家挑戰壓車過彎，每逢例假日更是車友出遊追焦朝聖熱點路段，但行駛該路段車輛所產生的噪音汙染及危險駕駛情形，已經給附近居民帶來極大的困擾。

台南市長黃偉哲指出，台3線浪漫要美景不要噪音，部分改裝高噪音車輛橫行，不僅影響賞景氛圍更嚴重干擾周圍居民生活安寧，且不當改裝及不良駕駛習慣很高機率發生交通意外事故，台南市祭出各種管制方式為民把關，降低車輛噪音擾寧並保障交通安全。

環保局長謝世傑表示，今年1月至3月環警監聯合稽查勤務共計攔查342輛，其中噪音檢測共77輛，告發33輛，另科技執法52輛通知到檢直到改善完成；環保局也會持續聯合警察局、交通大隊及監理機關加強取締改裝高噪音車輛，並且針對陳情熱門路段進行科技執法蒐證，呼籲刻意製造噪音的車主勿存僥倖心態，以免受罰得不償失。

噪音 警察

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