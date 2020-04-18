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因應新冠肺炎疫情 高檢署出書彙編處理業務

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
因應新冠肺炎疫情，台灣高等檢察署印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」作為檢察機關防疫參考標準。圖／高檢署提供。
因應新冠肺炎疫情，台灣高等檢察署印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」作為檢察機關防疫參考標準。圖／高檢署提供。

因應新冠肺炎疫情，台灣高等檢察署本月17日印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」分送各司法機關。高檢署指出，本彙編作為檢察機關防疫參考標準，同時提供內政部、國防部、法務部、海洋委員會海巡署等各相關機關處理業務參考。

高檢署表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展及防疫措施，依法務部指示超前部署，各地方檢察署即刻成立「防疫處理小組」，且基於防疫優先原則，各檢察機關於疫情期間對於偵查、相驗、執行案件或其他防疫作為等，需有應變及權宜作法。

由高檢署陳淑雲、許祥珍檢察官等人成立編輯小組，編纂「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」，作為檢察機關防疫參考及依循標準，並提供各相關機關，強化聯繫，共同守護國人健康。

高檢署指出，基於防疫優先原則，本彙編內容含括檢察機關需有應變及權宜作法，包括適用期間及範圍、偵查、執行、其他、十四題Q&A，並於相關作業流程說明後，檢附作業流程圖，期以圖像方式協助精準掌握作業流程。

疫情 新冠肺炎 法務部

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