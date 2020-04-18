被捕入獄、車被扣押10年還收到罰單 喊冤警方保管不當

桃園賴姓男子因殺人未遂案入獄，名下1輛小貨車被扣押在中壢分局文化派出所，未料賴竟收到車子逾期未繳停車費的300元罰單，他不服提告主張根本沒使用車子；法院一查發現，因派出所整修、分局停車空間不足，才挪動該車到停車格以致被開單，是警方保管不當，撤銷賴男處分，可上訴。

經調查，賴的小貨車2018年4月15日下午4點多，停放中壢區中榮路收費停車格，經催繳仍未繳費，經桃園市交通局舉發由桃園市交通裁決處裁罰300元。

賴不服提行政訴訟，主張自己因殺人未遂案2008年就入獄服刑，車子就被法院扣押在文化派出所尚未領回，何來停車費用？他不知車子為何會到停車格，認為派出所未善盡保管責任，中壢分局未督促，都有瀆職。吳還說，更生人精神壓力、金錢負擔沈重，該罰款造成他諸多不便，要求撤銷。

法院查，賴的車2008年就被文化所留置，2018年間因派出所整修，將車移至中壢分局停放，但分局也無多餘空間，再將車移到路旁停車格暫停，所以才被開收費單，可見賴不必負擔行政處罰責任。

法院認為，賴男並未將車子停在停車格，而是中壢分局保管扣押物品不當，任意將車移動，產生的停車費繳納義務不能由賴負擔，交裁處處分顯然有違誤，判撤銷原處分。