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減租要房客投羅智強 劉樂妍涉賄選遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北報導
前女F4團員劉樂妍前年九合一大選期間，在臉書發文跟房客約定「回家投羅智強，就減一千塊房租」，涉賄選遭起訴。 圖／聯合報系資料照片
前女F4團員劉樂妍前年九合一大選期間，在臉書發文跟房客約定「回家投羅智強，就減一千塊房租」，涉賄選遭起訴。 圖／聯合報系資料照片

前女F4團長劉樂妍前年九合一選舉期間，在臉書PO文若房客投票給羅智強，房租可減免一千元，被檢舉涉及買票；台北地檢署傳喚劉女出庭時，她聲稱是為聯合次要敵人（國民黨），打擊主要敵人（民進黨），檢方認定降租與投票間有對價關係，昨天依違反選罷法起訴劉女，若認定違法，可處三年以上、十年以下徒刑。

劉樂妍近年轉往大陸發展，經常針對兩岸關係發表意見，被封為「女版黃安」；她前年九合一選舉飛回台灣投票，身穿印有「我是中國人」的上衣，投完票還高喊支持對象，遭警察制止。

劉樂妍二○一八年七月起，將位於民生西路的住家租給一名女性友人，每月租金一萬兩千元，同年十一月，劉女在臉書上貼出與友人對話，內容包括劉問房客會不會去投票，並提及若票投羅智強，就減租一千元，還貼文稱：「乖孩子。我這不叫賄選買票，我這個叫做『中資介入』。」

網友檢舉劉樂妍賄選，北檢上周傳喚劉女出庭，她坦承向房客提出減租投票，但不知道此舉犯法，還說「我奶奶從小都這樣子叫我去投票，誰知道這樣子不行。」檢方查出房客當月確實只匯款一萬一千元給劉女，但傳喚房客出庭時，房客稱自己沒去投票。

投票 房客 九合一選舉

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