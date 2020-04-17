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彭坤業關說疑案 檢審會將開臨時會審議

中央社 / 台北17日電

前桃檢檢察長彭坤業涉關說疑案，檢評會建議警告，交由檢審會審議，但未排入今天檢審會議程。檢審委員林達質疑將連帶影響檢察官考評，主席決定5月1日加開臨時會審議。

關說疑案起於桃園地檢署起訴時任壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案，法院審理期間，檢察官論壇去年3月傳出，時任桃園地檢署檢察長彭坤業指示公訴檢察官促成認罪協商，遭檢察官質疑關說而拒絕。

事發後，彭坤業改調台灣高等檢察署主任檢察官。高檢署調查小組認定，彭坤業因前法務部長邱太三「提醒」，而指示已決定不再協商的公訴檢察官繼續與被告辯護人協商，以彭坤業未依規定通知政風機構，報請法務部處置。

法務部檢察官人事審議委員會決議彭坤業部分移送監察院，但監察院2月11日召開第2次審查會，邱太三、彭坤業均彈劾未通過。檢察官評鑑委員會10日指出，彭坤業確有違失，報由法務部交付檢審會審議，並建議處分警告。

檢審會今天上午開會，檢審委員、台北地檢署檢察官林達質疑，原以為今天要討論全國檢察官考評案、彭坤業案，議程卻不見彭案，若不先處理建議警告案，而彭坤業因無警告，而被評定為良好，如何公平服眾。

林達說，彭坤業是否被處分警告，攸關考評，如果彭坤業未被評為不良好，難道又要從一審檢察官抓人評為不良好，嚴重毀損檢察形象的彭坤業穩坐高檢署主任，完全不受討論，這到底是什麼樣的體系與制度。

檢審會主席、法務部政務次長陳明堂解釋，彭坤業的建議警告案因行政作業因素來不及排入今天議程，基於尊重委員意見，5月1日加開臨時會，審議彭坤業案、全國檢察官考評案。

檢察官 法務部 監察院

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