欠1萬8法拍房子暫緩點交 台大前教授陳志龍：緩兵之計

基隆市男子陳青旭積欠1萬8千元交通罰款，房子被法拍，引發爭議，針對行政執行署「暫緩執行」不動產點交。協助陳男爭取權益的前台大法律系教授陳志龍指出，這件屬違法行政處分應該撤銷，主要有三項理由，行政執行署恐只是緩兵之計。

陳男說「政府聽到老百姓聲音，但平反拍賣才是重點」，他堅稱沒看過貼封條，行政程序有疏失應撤銷拍賣，不接受向拍定人價購的作法。

協助陳男爭取權益的前台大法律系教授陳志龍指出，這件屬違法行政處分應該撤銷，理由主要有三點，一是強制執行過程沒有債務人知悉，二是依行政執行法施行細則應做動產評估，三執行署未獨立行使，未窮盡一切可能性，機關有怠惰之嫌。他認為暫緩點交恐是「緩兵之計」，陳男雖可向行政法院提起行政訴訟救濟，但希望行政執行署撤銷違法的行政處分。

陳男說，暫緩執行點交很高興，至少聽到老百姓的訴求，但查清楚房子被拍賣的過程有沒有行政疏失才是重點，這一點希望監察院平反，還他們家一個公道，把房子還給他們，而非叫他們用錢買回。（影片由陳志龍提供）