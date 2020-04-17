咬警案判拘役80天 蔣月惠：該我做的事還是會去做

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因公勇路拆遷事件衍生咬警風波，2名被女警提告傷害罪，屏東地院今天判決，2罪合併判處拘役80天，得易科罰金。蔣月惠得知判決後說，當時狀況很混亂，完全沒有傷害警察的故意，事後也向女警道歉，會採取上訴，「生平第一次被判刑，但該我做的事還是會去做」。

蔣月惠前年7月16日清晨，獲悉縣府進場拆除公勇路抵觸戶，立即跑到現場阻擋，在拉扯間咬傷女警，事後她曾到警局道歉，因無人理會，當場放聲大哭，畫面經媒體報導後聲名大噪，後來縣內各地許多爭議事件，幾乎都由她領軍抗議，被封「抗議天后」。

她說，她記得當時情況很混亂，縣府說不拆了，沒想到還是執行拆除作業，她被擋在外面，一時情急才有後來的摩擦，事後向受傷女警道歉，「如果我的判刑，能獲得2位女警原諒，我也欣然接受」，完全沒有傷人的故意。

她說，訴訟已花了6萬元律師費，上訴會請人代寫訴狀，自己出庭答辯，請二審若維持原判，易科罰金的8萬元可以做很多事，會選擇易服勞役，今後該做的事，她還是會去做。