聽新聞
test
0:00 / 0:00
咬警案判拘役80天 蔣月惠：該我做的事還是會去做
無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因公勇路拆遷事件衍生咬警風波，2名被女警提告傷害罪，屏東地院今天判決，2罪合併判處拘役80天，得易科罰金。蔣月惠得知判決後說，當時狀況很混亂，完全沒有傷害警察的故意，事後也向女警道歉，會採取上訴，「生平第一次被判刑，但該我做的事還是會去做」。
蔣月惠前年7月16日清晨，獲悉縣府進場拆除公勇路抵觸戶，立即跑到現場阻擋，在拉扯間咬傷女警，事後她曾到警局道歉，因無人理會，當場放聲大哭，畫面經媒體報導後聲名大噪，後來縣內各地許多爭議事件，幾乎都由她領軍抗議，被封「抗議天后」。
她說，她記得當時情況很混亂，縣府說不拆了，沒想到還是執行拆除作業，她被擋在外面，一時情急才有後來的摩擦，事後向受傷女警道歉，「如果我的判刑，能獲得2位女警原諒，我也欣然接受」，完全沒有傷人的故意。
她說，訴訟已花了6萬元律師費，上訴會請人代寫訴狀，自己出庭答辯，請二審若維持原判，易科罰金的8萬元可以做很多事，會選擇易服勞役，今後該做的事，她還是會去做。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言