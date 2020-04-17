愛濫訴的注意！ 最高處12萬罰鍰還得付對方花費

司法院院會今通過民事訴訟法、民事訴訟法施行法部分條文修正草案，其中為防杜濫訴，除法院應駁回外，也擬處濫訴的原告或上訴人罰鍰，要求他們付擔對方因出庭而花費的旅費、委任律師的酬金。草案近日將函請立法院審議。

法界人士表示，一旦進入訴訟，就會衍生成本，包括不能確定是否有責的被告也要到庭，如果無限制，等於民事訴訟沒有門檻。若是敗訴，這也代表請求與主張沒有理由。

司法院指出，這次民事訴訟法部分條文修正，主要是討論要讓訴訟程序進行簡速，以兼顧實體和程序利益，這次修正了送達代收人制度、擴大科技設備使用，並增加適用簡易訴訟程序的範圍。而濫訴會造成應訴當事人浪費勞力、時間，也排擠司法資源，司法院也認為應該要限制或制裁。

這回民事訴訟法修正，明定法院應以裁定或判決駁回濫訴。而認定的濫訴包括惡意的起訴、目的不正當、基於騷擾被告和法院，或延滯、阻礙被告行使權利等。修法後，法院也可對濫訴之人處以12萬以下罰鍰，並要求濫訴者負責被告的日費、旅費、律師酬金；罰鍰、費用和律師酬金的數額，法院須在終局裁判時一併裁判、酌定。

此外，如果原告不服而題救濟，所處的罰鍰和訴訟費用應提供擔保，避免利用救濟程序繼續濫訴。而濫行上訴者未來也可能面臨處罰，裁罰準用濫行起訴的相關規定。