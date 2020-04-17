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母帶2兒經營賭博網站 阻警扣240萬施暴都被判刑
嘉義市呂姓婦人帶2名羅姓兒子經營賭博網站，日前遭警方搜索時，3人擔心家中240萬元現金被查扣，合力拉扯丶阻止員警辦案，經警方逮捕丶檢察官偵查起訴，嘉義地院一審判呂婦丶羅男賭博罪2個月丶妨害公務拘役20天得易科罰金。
判決書指出，56歲呂姓婦人與37丶35歲羅姓兒子經營賭博網站，賭客只要用電話或簡訊下注，呂丶羅再將下注資料輸入網站，賭盤根據香港六合彩中獎號碼開獎，中2星可得賭金5700元丶3星5萬7000元丶4星75萬元，呂婦等人不論輸贏都可抽取傭金。
嘉義市警第一分局員警去年5月14日下午，持搜索票到呂婦家中搜索，除發現簽單丶電腦等，還在3樓房間發現240萬元現金，3人指現金為父親貸款的錢丶非賭資，擔心警方查扣，員警說明過程，呂婦甚至威脅將抱240萬現金跳樓，3人並聯手勒住警員脖子丶推擠員警，最終被警依照賭博罪及妨害公務罪逮捕。
判決書指出，呂婦等人聚眾賭博事證明確，所用電腦主機丶iPhone手機都是犯罪工具依法沒收，但扣案之240萬元現金，羅男有提出向金融機構借貸資料可查丶與本案無關，僅為 3人妨害公務之動機，依法不得沒收，發還被告。
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