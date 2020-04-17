電話交友通訊行搖身竟變高科技公司 威尼國際涉詐判刑

威尼國際公司執行長黃泓威明知公司為生產高規格液晶面板，卻向多家媒體買編業廣告，吹噓公司接獲國際大廠訂單，前景看好，販售未上市股票，事後又以鴻圖、大根2間公司重施故技，詐取錢財超過6644萬餘元，今被新北地院依證券交易法、公司法和刑法詐欺取財等罪判刑，其不得易科罰金部分應執行11年，得易科部分應執行2年6月。

判決指出，威尼國際的前身是詠聲資訊股份有限公司，而詠聲所經營的項目為電話交友和手機收購業務，並無從事顯示器面板研發，但2010年黃泓威接手後，即對外宣稱與友達、華映等面板大廠有合作，並在2014年間舉辦產品發表會，取信投資客。

2013年間，黃泓威購買報紙編業廣告，在接受記者採訪時宣稱「將與電子大廠合作開發高規格液晶面板，全年營收可力拼2 億元」等語，並將相關文宣發給多家網路媒體及周刊，營造公司獲利可觀假象，以此方式吸引眾多投資客購買公司未上市股票。

2014年間，黃男再誆稱鴻圖研發的高畫素手機鏡頭、大根所製作的隱形眼鏡均獲國外及大陸訂單，甚至在知名飯店舉行發表會，將只有2、3人的鴻圖吹噓成具有工研院博士及專家背景的技術團隊，偽造站台者的學歷和職稱，扣除金主成本，個人獲利也上千萬元。

審理時，黃男坦承造假，但否認詐欺取財和違反證交法，辯稱威尼公司確實有研發和販售產品的能力，只是研發團隊和資金都在大陸，而販售未上市股票的人是程姓金主（已歿），與他無關。

法院調查，黃男雖稱不知程姓金主對外販售未上市股票，有證人證稱他2012年與金主見面時，已知對方是未上市股票的盤商。此外，黃出讓股票時，股票股票背面只有他的名字，受讓人欄保留空白，顯是盤商為了避免課稅的動作，難認他不知情。

法院認為，黃男犯行不但使眾多投資人蒙受損失，也對社會經濟造成重大危害，且不法獲利甚鉅，更危害公部門對證券市場秩序、公司設立登記管理的有效性和正確性。此外，他在案發後曾棄保潛逃，去年3月被緝獲後，供詞又一變再變，難認犯後態度良好，因此依證交法、公司法等10罪分處6月到7年2月不等刑期。