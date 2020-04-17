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電話交友通訊行搖身竟變高科技公司 威尼國際涉詐判刑

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
威尼國際公司執行長黃泓威買廣告誆稱公司與國際大廠合作面板研發，吸引投資客購買未上市股票，不法所得超過千萬元。示意圖／Ingimage
威尼國際公司執行長黃泓威買廣告誆稱公司與國際大廠合作面板研發，吸引投資客購買未上市股票，不法所得超過千萬元。示意圖／Ingimage

威尼國際公司執行長黃泓威明知公司為生產高規格液晶面板，卻向多家媒體買編業廣告，吹噓公司接獲國際大廠訂單，前景看好，販售未上市股票，事後又以鴻圖、大根2間公司重施故技，詐取錢財超過6644萬餘元，今被新北地院依證券交易法、公司法和刑法詐欺取財等罪判刑，其不得易科罰金部分應執行11年，得易科部分應執行2年6月。

判決指出，威尼國際的前身是詠聲資訊股份有限公司，而詠聲所經營的項目為電話交友和手機收購業務，並無從事顯示器面板研發，但2010年黃泓威接手後，即對外宣稱與友達、華映等面板大廠有合作，並在2014年間舉辦產品發表會，取信投資客。

2013年間，黃泓威購買報紙編業廣告，在接受記者採訪時宣稱「將與電子大廠合作開發高規格液晶面板，全年營收可力拼2 億元」等語，並將相關文宣發給多家網路媒體及周刊，營造公司獲利可觀假象，以此方式吸引眾多投資客購買公司未上市股票。

2014年間，黃男再誆稱鴻圖研發的高畫素手機鏡頭、大根所製作的隱形眼鏡均獲國外及大陸訂單，甚至在知名飯店舉行發表會，將只有2、3人的鴻圖吹噓成具有工研院博士及專家背景的技術團隊，偽造站台者的學歷和職稱，扣除金主成本，個人獲利也上千萬元。

審理時，黃男坦承造假，但否認詐欺取財和違反證交法，辯稱威尼公司確實有研發和販售產品的能力，只是研發團隊和資金都在大陸，而販售未上市股票的人是程姓金主（已歿），與他無關。

法院調查，黃男雖稱不知程姓金主對外販售未上市股票，有證人證稱他2012年與金主見面時，已知對方是未上市股票的盤商。此外，黃出讓股票時，股票股票背面只有他的名字，受讓人欄保留空白，顯是盤商為了避免課稅的動作，難認他不知情。

法院認為，黃男犯行不但使眾多投資人蒙受損失，也對社會經濟造成重大危害，且不法獲利甚鉅，更危害公部門對證券市場秩序、公司設立登記管理的有效性和正確性。此外，他在案發後曾棄保潛逃，去年3月被緝獲後，供詞又一變再變，難認犯後態度良好，因此依證交法、公司法等10罪分處6月到7年2月不等刑期。

公司法 詐欺 廣告

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