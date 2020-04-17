台南玉井佛堂縱火釀7死 兇嫌曾文彥「我想做精神鑑定」

21歲男子曾文彥去年底因細故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死2傷，台南地檢署年初依殺人罪嫌等起訴，建請處以死刑。台南地院今天下午首次開庭，曾文彥說：「我想做精神鑑定」，假設地院、高分院都判他極刑，最高法院調閱卷證不齊全遭駁回，這樣很麻煩。

曾文彥縱火殺人案下午召開準備庭，辯護律師要求調取曾在學、就醫、入監紀錄及勞保局就業紀錄等人，一方面提供鑑定機關，另方面也做為院方量刑參考。

「我想做精神鑑定」曾表示，在嘉南療養院及柳營奇美院就診過，他希望手續做的完整，避免將來被處極刑，還被發回更一審、更二審。他進一步補充說，假設地院、高分院都判他極刑，最高法院調閱卷證不齊全遭駁回，這樣很麻煩。

審判長詢問他及檢辯精神鑑定單位意見，辯護人一度提及嘉義長庚或高雄凱旋醫院，他堅持就近在台南成大等醫療院所。他說，一旦到嘉義長庚，需借提至嘉義看守所，他不想被借提外地，這樣會不適應。他叨絮表達意見，還糾正書記官聽打錯字。

合議庭釐清檢辯爭執點，包括被告是否適用自首減刑；是否適用刑法19條2項第行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致辨識行為違法或依其辨識而行為能力顯著減低者，得減輕其刑；本件量是否依檢察官的求刑。檢方聲請傳喚玉井派出所兩員警作證。

曾文彥說，他和母親在外面有衝突，他很想要殺人，被判死刑，倒楣的是偏偏選到那邊。他曾向旁人詢問「縱火燒死很多人，念佛可以消除業障？」，但並從未提到「要縱火」。審判長也對曾延押，詢問檢辯意見，檢方主張有延長羈押必要，辯護人認曾已坦承全部犯刑，請院方審酌有無延押必要性。合議庭將審理後裁定。