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創投教父內線交易賺4億多 柯文昌判9年獲假釋
普訊創投負責人柯文昌因「綠點」內線交易案判刑9年確定，2016年入監，執行率近6成，法務部矯正署上周召開假釋審議委員會，核准柯文昌申請假釋案；台灣高等法院日前裁定柯假釋交付保護管束，柯文昌已獲假釋出獄。
柯文昌有「台灣創投教父」之稱，被控在2006年利用普訊集團擔任綠點公司法人董事的機會，事先得知捷普購併綠點訊息內線交易，總計獲利4億7284萬元，一度羈押禁見，又獲天價保釋金3億5000萬元交保。
柯文昌曾獲判無罪，經最高法院2015年12月駁回上訴而判刑定讞，前檢察總長顏大和另兩度為他提起非常上訴失利；柯文昌2016年1月12日發監執行，獲假釋前在八德外役監服刑。
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