檢察長關說懲處未排入議程 檢審會：下月臨會討論

前桃園地檢署檢察長彭坤業關說疑案，監察院未彈劾彭，檢察官評鑑委員會日前決議報由法務部交付檢察官人事審議委員會審議，建議給彭警告處分；檢審會今天未排「彭案」入議程，引發委員質疑，檢審會主席、法務部政務次長陳明堂裁示5月1日加開臨會討論。

民選檢審委員林達在會中指出，當法務部要求各地檢署繳交「不良好」名單時，彭坤業卻仍穩坐台灣高檢署主任的位子，「是什麼樣的體制？」； 林達質疑「法務部對高檢署檢察官的處分標準在哪裡？」

彭坤業與前法務部長邱太三被台灣高檢署調查後，認定關說桃園名醫逃漏稅認罪協商案，彭之後調離檢察長職務，轉任高檢署主任檢察官；去年，彭在檢審會說明時，自請處分並要求檢審會將他移送監察院，不過，監察院召開2次審查會，決議彭坤業、邱太三彈劾案都不成立。

檢察官評鑑委員會在監察院調查告一段落後，日前認為彭坤業「沒有依規定通知政風機構處理請託關說」、「行使個案指揮監督權違法且有失周延」，報由法務部檢察官人事審議委員會審議，還建議給彭警告處分。