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公懲會前委員長自訴司法院長誣告 批：道德標準低

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
公務員懲戒委員會前委員長石木欽被查出擔任最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理和不當接受招待等行為，去年自行請辭。石今向台北地院提自訴，控司法院長許宗力、大法官呂太郎和司法院政風處長沈明倫誣告。圖／聯合報系資料照片
公務員懲戒委員會前委員長石木欽被查出擔任最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理和不當接受招待等行為，去年自行請辭。石今向台北地院提自訴，控司法院長許宗力、大法官呂太郎和司法院政風處長沈明倫誣告。圖／聯合報系資料照片

公務員懲戒委員會前委員長石木欽被查出擔任最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，違反法官倫理、不當接受招待，石請辭、自認無愧，要求移送監察院審查。司法院上月提出石家人廿年銀行帳戶資料給監察院，石不滿遭指「這些都是人頭帳戶」，今向台北地院提自訴，控司法院長許宗力、大法官呂太郎和司法院政風處長沈明倫誣告。

本案源於台北地檢署偵查關說案，雖未發現司法官涉及犯罪，但行為違失，函轉最高檢察署，最高檢去年8月核轉司法院研處。案件的主角是石木欽，他涉在1997年7月22日至2014年6月20日間，替老友、紡織廠佳和集團第二代接班人翁茂鍾提供法律意見；司法院認為石在相關案件繫屬中，多次和翁聚餐，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。

去年9月17日，司法院召開人事審議委員會，除已請辭的石主動要求送監察院調查，人審會也決議逕送監察院審查。

石木欽今自訴時指出，司法院「未審先判」，先用新聞稿抹黑，再洩密給特定媒體帶風向，等他澄清後，又改以「在上位者應有更高道德標準」指控，把他形容成破壞司法改革的人。但石質疑，當他被控有行政違失、違反法官倫理，旋即請辭自清，但比他公懲會委員長更上位的司法院長許宗力，當初為了就任司法院院長，曲解憲法「再任非續任」，帶頭違憲，「誰道德標準低？誰在戀棧官位？」。

石木欽說，事件發生7個月，沒看到司法院有任何調查作為，反在今年3月向監察院提出他全家大小廿年來的銀行帳戶資料，誣稱這都是他的人頭帳戶。

石表示，從1979年起進入檢、審體系，自信引導一、二審法院實務工作甚大，這件事讓他想到「民不與官鬥」，但每每想起如果連司法老將也不能透過司法捍衛自己權利，那老百姓又怎能期待司法會還他們清白？

石木欽在聲明中毫不留情地指許宗力「違法再續任」，而時任司法院秘書長的大法官呂太郎「民事二審判決品質被最高法院評為30分」，在戒嚴時期當檢察官的沈明倫「不靠疲勞訊問不會辦案而被彈劾」，他希望承審法官伸張司法正義、終結司法「文革」，並要許宗力等3人不要再「黑龍繞桌」。

未來若監察院彈劾，石將被移送職務法庭審理，因法官法規定「自行為終了之日起，至案件繫屬職務法庭之日止」逾5年者，不能減少退休金及退養金、罰款或申誡，石被認定的違失最後時點剛好是「2014年6月20日」，除非職務法庭判免除法官職務，並不得再任用為公務員或撤職等重懲，否則依法恐難懲戒。

司法院 監察院 石木欽

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