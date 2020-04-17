內線交易獲利逾4億 「創投教父」柯文昌假釋出獄

普訊創投集團負責人柯文昌，因綠點內線交易案判刑9年確定，民國105年入監。矯正署上週核准柯文昌假釋案，經台灣高等法院裁定假釋中交付保護管束，柯文昌已於15日假釋出獄。

有「台灣創投教父」之稱的柯文昌，被控在95年利用普訊集團擔任綠點公司法人董事機會，事先得知捷普要購併綠點，於是進場大買綠點股票，藉此拉抬股價，事後再賣股，總計獲利新台幣4億7284萬元。

柯文昌一度獲判無罪，但高院更一審認為，柯文昌利用捷普與綠點將簽約合併的內線消息買股獲利，依內線交易罪判刑9年、併科罰金1億元。案經最高法院104年12月駁回上訴而定讞。

前檢察總長顏大和任內兩度為柯文昌提起非常上訴，最高法院認為無理由，均駁回。

柯文昌105年1月12日送監執行，服刑將近6成，法務部矯正署本月10日核准假釋，柯文昌已於15日自八德外役監獄假釋出獄。