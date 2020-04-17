石木欽告司法院長偽造文書、誣告 批許宗力帶頭違憲

公務員懲戒委員會前委員長石木欽去年中秋節前夕，被控違反法官倫理和不當接受招待，石請辭並移送監察院；石木欽認為司法院「未審先判」，以新聞稿抹黑並洩密給特定媒體帶風向，他今天委任律師廖芳萱到台北地方法院提自訴告司法院長許宗力、時任司法院秘書長呂太郎及司法院政風處長沈明倫誣告、偽造文書。

石木欽今以「莫躲在行政威權操弄暗箭，讓公判庭的陽光來檢視你我」為標題發聲明，他指出司法院對自己的請辭案「未審先判」，先以新聞稿不實抹黑，再洩密給特定媒體帶風向，待他澄清後，又改以在上位者應有更高道德標準指控他，再度企圖抹黑他為破壞司法改革者的形象。

石木欽反問，他身為公懲會委員長和許宗力身為司法院長，誰的地位高？他被司法院指控違反法官倫理有行政違失，隨即辭去委員長職務自清，但許宗力為了就任司法院院長，曲解憲法「再任非續任」，不顧社會觀感，執意當個帶頭違憲的司法院院長，他與許宗力道德標準孰低?究竟是誰在戀棧官位？

石木欽指出，針對他的請辭案，從強烈質疑司法院高層違法操弄迄今已7個月餘，未見司法院對此有任何積極調查作為；反在今年三月，以未曾有過的先例，向監察院提出他全家大小20年來的銀行帳戶資料，繼續誣稱這些都是他的人頭帳戶，意圖趁監察院監察委員任期屆滿無法繼續調查的漏洞，再度抹黑本人，非置他於死地不罷休。

石木欽說，他從1979年1月開始歷任檢察官、一二審法官、庭長，在最高法院擔任法官、庭長的18年多的歲月，開啟法律審進行言詞辯論的先河，所作多起刑事判決見解，自信引導一二審法院實務工作甚大。雖之後擔任台灣高等法院院長及公懲會委員長等司法行政工作，仍然克盡本職，鞠躬盡瘁。

他說，所謂「民不與官鬥」，但每每慮及，若身為司法老將的我，也不能透過司法悍衛自己權利，那云云眾生又怎麼能夠相信司法能夠還他清白，所以於公於私，都讓他決定挺身。

石木欽表示，面對違法再續任的許宗力，民事二審判決被最高法院評為30分的前秘書長、現任大法官呂太郎，及戒嚴時期不靠疲勞訊問不會辦案而被彈劾的檢察官沈明倫，他基於30幾年刑事審判經驗，將在法律賦予之權利下，竭盡所能，有信心打贏這艱苦的一仗，贏回他應有的公道與清白，更期盼受理本案的法官，打開心房，伸張司法正義，終結此次的司法「文革」，不用懼怕會有暗礁處處的未來之路。

他說，如今許宗力、呂太郎及沈明倫，面對證據確鑿的刑事犯罪，到底要誠實面對，還是要以黑龍繞桌方式，巧言飾辯繼續眷戀高位﹖全國人民都在看。