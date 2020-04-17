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影／欠1.8萬拍賣房子案 宜蘭執行分署：暫緩點交房舍

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
法務部行政執行署宜蘭分署今天最新聲明，有關陳姓義務人因新臺幣1萬8千元罰單未繳，分署拍賣其義務人不動產，義務人針對分署執行及不動產點交程序，提出「行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀」乙事，點交程序將暫緩執行。資料照片
法務部行政執行署宜蘭分署今天最新聲明，有關陳姓義務人因新臺幣1萬8千元罰單未繳，分署拍賣其義務人不動產，義務人針對分署執行及不動產點交程序，提出「行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀」乙事，點交程序將暫緩執行。資料照片

法務部行政執行署宜蘭分署今天最新聲明，有關陳姓義務人因新臺幣1萬8千元罰單未繳，分署拍賣其義務人不動產，義務人針對分署執行及不動產點交程序，提出「行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀」乙事，點交程序將暫緩執行。

分署說明，此件將依行政執行法聲明異議程序處理，陳姓義務人原訂於民國109年3月30日點交，義務人表示願於同年4月30日自動搬遷，否則分署得於5月4日強制點交，但因陳姓義務人4月14日向分署提出「行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀」，分署後續程序將依行政執行法第9條之規定依法審酌有無理由，依聲明異議程序處理。

分署指出，此件點交程序將暫緩執行，因點交具有不可回復性，分署將依行政執行署4月17日指示，於行政救濟程序未完畢前，暫緩點交房舍。

法務部 罰單

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