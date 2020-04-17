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辯稱土石堆置在合法場地 北市環保局開罰扣車輛機具

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市環保局前天（15日）查獲北投區稻香路150巷內一處工地，違法堆置土石。圖／環保局提供
北市環保局前天（15日）查獲北投區稻香路150巷內一處工地，違法堆置土石。圖／環保局提供

北市環保局前天（15日）查獲北投區稻香路150巷內一處工地，違法堆置土石，稽查人員盤查時，現場工地人員還辯稱工地已向市府申請為土石方暫置場地；但稽查人員查證發現市府沒核准，因此最後依廢棄物清理法舉發，將處違法載運、堆置土石的業者，6萬元到30萬元罰鍰，另也查扣違規車輛與機具，要求業者妥善清理違規棄置的土石。

環保稽查大隊與警察局北投分局昨接獲通報前往稻香路150巷內一處工地稽查，發現有廠商私自租用土地違法堆置土石方，業者卻辯稱場址已向北市建管處及大地工程處申請核准做為土石方暫置場所，但稽查人員查證後發現市府單位沒有核准，當場認定業者非法傾倒堆置土石方，而運土石方的車輛未隨車持有土石來源及合法處理場所證明文件，因此當場依廢棄物清理法舉發，將開罰業者6萬元到30萬元罰鍰。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，違規堆置在非合法土石方收容場所也有汙染疑慮，稽查人員依同法也查扣查扣違規車輛與機具，並要求該業者10天內妥善清除處理現場土石，包含把土石方移回建築工區、撤除便道鐵板，恢復原綠地植栽或以稻草蓆覆蓋保持水土，才能向市府申請發還。

北市環保局前天（15日）查獲北投區稻香路150巷內一處工地，違法堆置土石。圖／環保局提供
北市環保局前天（15日）查獲北投區稻香路150巷內一處工地，違法堆置土石。圖／環保局提供
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