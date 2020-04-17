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司法院長提名律師代表候選名單 中彰投律師公會發聲明

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中、彰化、南投律師公會今天發表聯合聲明，指出今年第五屆司法院法官遴選委員會之律師代表推選，司法院長提名之律師代表候選名單中，不包括台中、彰化、南投律師公會共同推舉之人選，致使人數達全國第二多之中部三個律師公會，在重要的全國性事務中缺席，甚感遺憾。圖／本報資料照
台中、彰化、南投律師公會今天發表聯合聲明，指出今年第五屆司法院法官遴選委員會之律師代表推選，司法院長提名之律師代表候選名單中，不包括台中、彰化、南投律師公會共同推舉之人選，致使人數達全國第二多之中部三個律師公會，在重要的全國性事務中缺席，甚感遺憾。圖／本報資料照

台中、彰化、南投律師公會今天發表聯合聲明，指出今年第五屆司法院法官遴選委員會之律師代表推選，司法院院長提名之律師代表候選名單中，不包括台中、彰化、南投律師公會共同推舉之人選，致使人數達全國第二多之中部三個律師公會，在重要的全國性事務中缺席，甚感遺憾。

台中、彰化、南投律師公會聯合聲明指出，依法官法第7條規定，司法院法官遴選委員會之律師代表3人，是由律師公會全國聯合會、各地律師公會各別推舉人選，送請司法院院長從中提名應選名額2倍人選，辦理全國性律師票選，並以得票前3人為法官遴選委員會委員，任期2年。

此制度自2012年開始實施以來，今年業已邁入第5屆，而就第1屆至第4屆，台中、彰化、南投律師公會共同推舉之人選，均獲司法院院長提名，繼而參與全國性律師票選。

以全國各律師公會之會員人數而言，台中律師公會乃是會員人數第二多之律師公會，再連同彰化律師公會、南投律師公會之會員人數加總，會員人數在全國應屬舉足輕重，所代表之律師民意自屬廣大，故3公會聯合推舉之人選，亦係備受肯定之人選。

此觀3公會歷年來的推舉人選即可得知，不僅均已執業律師長達數十年，且曾經擔任律師公會理事長，並均經常對於公共事務發聲，甚至曾經擔任法官，可謂充分了解律師生態，且對司法事務相當熟悉，閱歷精深。

而今年第五屆法官遴選委員會之各律師公會推舉名單，依姓氏排列如下：林國泰（律師全聯會）、施裕琛（雲林律師公會）、徐建弘（桃園、新竹律師公會）、張績寶（台中、彰化、南投律師公會）、郭清寶（高雄律師公會）、黃馨慧（台北律師公會）、黃憲男（律師全聯會）、薛欽峰（台北律師公會）、黃雅萍（台南律師公會）等9人。

經司法院院長圈選6位候選人如下：林國泰（律師全聯會）、施裕琛（雲林律師公會）、徐建弘（桃園、新竹律師公會）、郭清寶（高雄律師公會）、黃馨慧（台北律師公會）、薛欽峰（台北律師公會）。

第一階段圈選結果，台中、彰化、南投3律師公會共同推舉之人選，司法院院長未在第一階段予以提名，因而無法參與全國性律師票選，致使台中、彰化、南投3律師公會，在此重要的全國性事務中缺席，著實令人深感震撼。

司法院院長基於法官法授權，固有提名應選名額二倍人選之裁量權，然就司法院院長所為提名，自應考量受推舉人選之專業能力、司法事務嫻熟度，及各地律師公會代表之民意等情，或其他可受公評之標準；且司法院作為司法體系的龍頭，動見觀瞻，所作的裁量判斷，自應有合理依據，方能彰顯司法威信。

是以，今年司法院法官遴選委員會之律師代表，台中、彰化、南投三律師公會聯合推舉之人選，未獲司法院院長於第一階段予以提名，誠難令人信服，且容有未審慎重視台中、彰化、南投三律師公會之廣大會員意見之情事，因此發表共同聲明，深切表達遺憾。

司法院

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