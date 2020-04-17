韓國瑜聲請停止執行遭駁 律師：法院見解錯誤將提抗告

罷韓第二階段連署過關後，市長韓國瑜為反制聲請停止執行。台北高等行政法院認為中選會的函是行政處分，但韓向訴願機關提起訴願，至今還沒收到拒絕決定，且本件沒急迫到非得跳過訴願先行程序，由法院介入保全的必要，今裁定駁回聲請。

韓國瑜委任律師葉慶元今下午在事務所開記者會。他強調，法院駁回理由不正確，雖然還沒收到正式裁定書，但會開始撰擬抗告狀，盡速提起抗告，希望最高行政法院能撥亂反正，糾正北高行的錯誤見解。

他表示，看到新聞稿感到非常困惑，依行政法院慣例，針對停止執行案件，像訴願會提出提出後，並不需要等到訴願機關拒絕，也不需要等待一定時間之後，才可以向行政法院聲請停止執行，也與法院慣例不符。

他說，中選會今天下午會開會對第二階段做判斷，做成罷免活動將於20天至60天內舉行的決議，最快5月即有可能舉行罷免投票，客觀上非常具有急迫性，法院的說法令人費解。

今年1月20日，中選會發函通知領銜人領取第二階段連署人名冊，並於60日內徵求連署。今年3月9日，罷韓團體提出第二階段連署書。4月7日，高雄市選委會開委員會議審查，確認已過22萬8134份門檻，將展開第三階段罷免投票。

韓國瑜認為「罷免連署偷跑」，宣傳活動在市長任職未滿1年時即開始進行宣傳並簽署罷免提案書，違反選罷法第75條規定，向法院聲請停止執行，另向行政院提訴願。

合議庭表示，原處分的性質為行政處分。但韓向訴願機關提起訴願，並申請停止執行至今僅一週，迄今並未遭到訴願機關為拒絕的決定，且亦難認訴願機關有無故延遲作出決定的情形。

此外本件並無「執行時點迫近、一旦執行完畢，即無客觀可行的保全手段，致暫時性保護措施為無意義」的情形。因此，沒有「緊急迫切到非得逾越（或跳過）訴願機關的先行程序，而由本院立即為暫時性保護措施」的必要性。