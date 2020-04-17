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誰在乎陳男的酒駕及四年擺爛？律師：執行署還比較弱勢

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
陳姓男子欠1萬8交通罰款，房子被法拍案逆轉暫緩點交。記者游明煌／攝影
陳姓男子欠1萬8交通罰款，房子被法拍案逆轉暫緩點交。記者游明煌／攝影

基隆市陳姓男子積欠1萬8000元交通罰款，催交四年多未繳，房子被拍賣，陳母還下跪求情。法務部行政執行署今突然指示「暫緩執行」不動產點交。律師林智群說，從執行署聲明來看，「這個人就是你跟他講什麼他都不甩你就對了」，他覺得是執行署官員比較弱勢，區區1萬8000元，要了4年還沒要到，「混得比乞丐還差！」

林智群在臉書上說，行政執行署聲明大致是說，陳男自民國95年至108年9月有十多次交通違規行為，包括酒駕、不依規定行駛車道、無照駕駛及不依規定接受道路交通安全講習等，累計數萬元交通違規罰單未繳。該分署收案至今以2次平信、11次雙掛號通知催繳，期間長達四年多，但陳男屢催不理，已盡其他執行措施均無效後，才依法執行義務人名下財產。

林智群說，總之這個人被抓就被抓，簽名就簽名，罰單來了就是不甩你，公文要求你去上課（交通安全講習），不甩，執行署公文寄來，也是不理，房子被法拍了才知道情況嚴重，哭一下，大家就說這個人好可憐，執行署高抬貴手幫幫他，連教授都出面幫忙關切。

他說，執行署官員比較弱勢，要錢要到這麼沒尊嚴，最後法拍對方房子，對方哭一下，執行署立馬變成奪人家產的大惡人。至於陳姓男子前面一連串酒駕等危險駕駛行為，給道路使用人帶來的一堆風險，還有後面長達4年的擺爛，大家就不講了。可憐之人必有可惡之處。

至於陳男說要「平反法拍」，林智群指出，房子法拍了就是賣掉了，不可能挽回，不然買家（善意第三人）的權益在哪裡？法院的公信力何在？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林智群 酒駕 法拍 交通違規

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