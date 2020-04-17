潤寅詐貸案爆發前指示先丟證據 律師今天認罪

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸386億元，律師黃呈熹被控指示潤寅員工搬走電腦銷毀資料，依湮滅證據罪起訴；黃辯稱，行為時檢調尚未立案偵查，不構成犯罪，台北地院今天開庭，檢方舉證學說見解、實務判決都認為滅證與立案無關，黃呈熹當庭認罪。

黃呈熹曾在台北、高雄地院擔任法官，2019年10月捲入潤寅詐貸案，被調查局北機站約談，約談時，黃向檢調否認犯罪，稱收取的代價1250萬元是「顧問費」、「律師費」，偵查檢察官諭令他以100萬元交保，黃呈熹解釋「不過就是收的比較多」。

黃呈熹面對被依刑法湮滅證據罪偵訊，否認犯罪，並搬出法律見解抗辯。黃說「在檢察官立案前湮滅刑事證據，並不構成犯罪」，仍被檢方認定知法玩法、毫無悔意，台北地院日前開庭審理，黃也否認犯罪。

法院今天上午再次開庭，公訴檢方針對黃呈熹拋出的爭點，蒐集最高法院判決、刑法學者的見解加以反駁。檢方認為，只要司法警察知有犯罪嫌疑、進入調查，滅證行為即構成犯罪；另外，實質上發生的刑案，不論是否已由檢察官啟動追訴，都有湮滅證據罪的適用。

公訴檢察官還認為，湮滅證據罪保護的法益是避免刑事證據遭到妨害，進而產生對事實認定的困難與錯誤，去作出不正確裁判，因此，檢調偵辦潤演案前，黃呈熹指導搬走電腦主機、銷毀文，犯湮滅刑事證據罪。

台北地院今天上午原本安排同案被告楊文虎、王音之、潤寅會計林奕如3人出庭作證，下午預計再傳喚另3名證人，不過，黃呈熹調整策略，當庭認罪。

依據檢方起訴認定，楊文虎、王音之2019年4月諮師黃呈熹法律意見，黃呈熹在楊文虎、王音之潛逃美國後，指示潤寅員工打包相關物證，將100多箱文件送去回收廠銷毀，再重製、銷毀電腦內檔案，又將潤寅的資產文件送到「百纖果屋」藏放。