反罷韓興訟韓國瑜聲請停止執行 法院火速駁回

高雄市選委會宣布第二階段罷韓連署過關，市長韓國瑜為反制聲請停止執行。台北高等行政法院昨開庭調查，認為中選會的函是行政處分，但韓國瑜欠缺為暫時性保護措施的權利保護要件，今上午裁定駁回聲請，可抗告。

今年1月20日，中選會發函通知領銜人領取第二階段連署人名冊，並於60日內徵求連署。今年3月9日，罷韓團體提出第二階段連署書。4月7日，高雄市選委會開委員會議審查，確認已過22萬8134份門檻，將展開第三階段罷免投票。

韓國瑜認為「罷免連署偷跑」，宣傳活動在市長任職未滿1年時即開始進行宣傳並簽署罷免提案書，違反選罷法第75條規定，向法院聲請停止執行，另向行政院提訴願。

合議庭表示，就先位聲明部分，原處分的性質為行政處分。

中選會查對罷免案提議人名冊，作成符合規定人數的認定，並函告領銜人領取連署人名冊格式，而直接發生確認領銜人得以進行罷免案的徵求連署程序，且確認連署期間起止及連署人名冊格式，逾期或未依規定格式提出連署人名冊者，均不予受理等公法上法律效果。故其性質為行政處分。

合議庭認為，韓國瑜欠缺為暫時性保護措施的權利保護要件，其先位聲明不應准許。

韓向訴願機關提起訴願，並申請停止執行至今僅一週，迄今並未遭到訴願機關為拒絕的決定，且亦難認訴願機關有無故延遲作出決定的情形。

此外本件並無「執行時點迫近、一旦執行完畢，即無客觀可行的保全手段，致暫時性保護措施為無意義」的情形。因此，沒有「緊急迫切到非得逾越（或跳過）訴願機關的先行程序，而由本院立即為暫時性保護措施」的必要性。

換言之，並無「經訴願程序處理，可能會耽擱行政法院最終受理及審查保全請求之時效性」的情形。故韓欠缺為暫時性保護措施的權利保護要件，其聲請不應准許。又因本件聲請不具備前述要件，故其餘要件也就無須審酌。