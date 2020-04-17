快訊

瞞報？官方認了遲漏報 武漢再補逾千人確診死亡

國難中的南韓大選：多難興邦？病毒威脅的政治決戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逆轉！欠1萬8房子法拍暫緩點交 陳男：聽到老百姓聲音

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
欠1萬8房子法拍案逆轉暫緩點交，陳男：聽到老百姓聲音。記者游明煌／攝影
欠1萬8房子法拍案逆轉暫緩點交，陳男：聽到老百姓聲音。記者游明煌／攝影

基隆市陳姓男子積欠1萬8千元交通罰款，房子被拍賣，引發爭議，針對行政執行署今天以為避免造成不可回復的損失為由，指示「暫緩執行」不動產點交。陳男今天中午回應說「政府聽到老百姓聲音，但平反拍賣才是重點」。陳男的媽媽說，暫緩執行點交很好，至少不會無處可去，但查清楚整個過程才是最重要的問題。

陳男今天在家裡，他說，希望平反拍賣才是重點，暫緩執行點交也很高興，至少聽到老百姓的訴求，但查清楚房子被拍賣的過程有沒有行政疏失才是重點，這一點監察院要平反，還他們家一個公道，把房子還給他們。

他說，執行署一直催他們提供帳戶辦理餘款領收，他今天收到催促的信件，真的無法接受，他上午表達希望能暫緩執行4月底要搬遷點交。

陳男的媽媽說，暫緩執行點交很好，至少不會無處可去，但查清楚整個過程才是最重要的問題，不然原本說4月底就逼他們搬走，無處可去，家人都很擔心。

欠1萬8房子法拍案逆轉暫緩點交，陳男：聽到老百姓聲音。記者游明煌／攝影
欠1萬8房子法拍案逆轉暫緩點交，陳男：聽到老百姓聲音。記者游明煌／攝影
欠1萬8房子法拍案逆轉暫緩點交，陳男：聽到老百姓聲音。記者游明煌／攝影
欠1萬8房子法拍案逆轉暫緩點交，陳男：聽到老百姓聲音。記者游明煌／攝影

罰單 交通違規

延伸閱讀

「罰金」與「罰鍰」，傻傻分不清楚？

欠1.8萬房被拍賣「轉彎」了？行政執行署：暫緩點交

影／1萬8罰款未繳房子被法拍 婦人跪求無法挽回

欠1萬8千罰鍰房子遭法拍 檢察官批「無能比貪污可怕」

相關新聞

欠1.8萬房被拍賣「轉彎」了？行政執行署：暫緩點交

基隆市陳姓男子積欠1萬8000元罰單不繳，移送強制執行，法務部行政執行署宜蘭分署拍賣他的房舍得款135萬元，執法比例引發...

影／追欠款1.8萬為何封屋拍賣？宜蘭執行分署細說分明

基隆市陳姓男子因1萬8千元罰單未繳，法務部行政執行署宜蘭分署查封他名下房子拍賣，引發關注，宜蘭分署行政執行官柯玉倫細說分...

普悠瑪求償首開庭日商甩鍋 台鐵控：保固內根本不積極

前年10月21日普悠瑪列車翻覆，造成18人死亡、兩百多人受傷。台鐵向車輛供應的立約商、日本住友及應負連帶責任的台灣住友提...

房客回家投羅智強就減1000房租 劉樂妍期約賄選遭起訴

女F4前團員Fanny、藝人劉樂妍前年九合一大選綁公投前，在個人臉書上發文指自己跟房客約定「回家投羅智強，就減1000塊...

反罷韓興訟韓國聲請停止執行 法院火速駁回

高雄市選委會宣布第二階段罷韓連署過關，市長韓國瑜為反制聲請停止執行。台北高等行政法院昨開庭調查，認為中選會的函是行政處分...

逆轉！欠1萬8房子法拍暫緩點交 陳男：聽到老百姓聲音

基隆市陳姓男子積欠1萬8千元交通罰款，房子被拍賣，引發爭議，針對行政執行署今天以為避免造成不可回復的損失為由，指示「暫緩...

酒後勒死航空事務長妻 丈夫判刑15年定讞

男子詹賢明不滿在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子要離婚，去年初兩人大吵一架後勒死妻子，再打給朋友說「幫我處理後事」揚言輕生，...

超過40例...總統就要下台？他謠傳政府「壓疫情」遭罰

台灣防疫成功經驗頻頻躍上國際媒體版面。但高雄市李姓男子卻在群組發送截圖，「如果超過40幾個案例，總統就要下台」，因此政府...

人妻控夫與小三嘿咻 檢：做完馬上懷孕6周不可能

馮男向妻子張女坦承去年3月1日與小三王女嘿咻，經張女控告兩人妨害婚姻，馮否認與王女發生性關係，辯稱此舉是為了與張女離婚，...

KTV女服務生脫光陪酒遭送辦 包廂非公共場所判免罰

蘇姓、鄧姓女子3月24日零時45分在台南市永康區某KTV包廂內，與喬裝客人員警擲骰子比大小助興，客人擲贏的話女方就脫一件...

輕罪被抓認販毒 大法庭：算自首

男子梁耀德被偵查機關發現犯侵占罪，事後主動供出販賣第三級毒品，是否適用自首減刑規定，最高法院大法庭統一法律見解，昨裁定就一行為觸犯數罪名的想像競合犯，輕罪雖被偵查機關發覺不符自首規定，但重罪自首接受裁判，仍適用減刑。

矯正署女官砸1900萬供養法師救戀情 偽造文書借錢

矯正署明陽中學前副校長張姓女子篤信「觀音心法」，感情遇挫後砸一千九百多萬供養女法師，想借助宗教力量挽救戀情，沒想到花光積蓄還陷入「以債養債」惡性循環。她被還款壓力逼得喘不過氣，涉嫌偽造薪資證明、公務識別證借款百萬元，遭橋頭地院依偽造公文書等罪判刑。

熱門新聞

影／1萬8罰款未繳房子被法拍 婦人跪求無法挽回

台北捷運上朝女射精　男辯「年紀大會漏精」

可以唱小情歌了！吳青峰告贏恩師 關鍵在這份資料

小五女生被狗追趕狂奔猝死 飼主過失致死判刑6月

台南服飾店火警住警器鳴叫 外勞背負老婦人逃生

吳青峰師徒爭「小情歌」 智財法院今判林暐哲敗訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。