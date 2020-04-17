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逆轉！欠1萬8房子法拍暫緩點交 陳男：聽到老百姓聲音
基隆市陳姓男子積欠1萬8千元交通罰款，房子被拍賣，引發爭議，針對行政執行署今天以為避免造成不可回復的損失為由，指示「暫緩執行」不動產點交。陳男今天中午回應說「政府聽到老百姓聲音，但平反拍賣才是重點」。陳男的媽媽說，暫緩執行點交很好，至少不會無處可去，但查清楚整個過程才是最重要的問題。
陳男今天在家裡，他說，希望平反拍賣才是重點，暫緩執行點交也很高興，至少聽到老百姓的訴求，但查清楚房子被拍賣的過程有沒有行政疏失才是重點，這一點監察院要平反，還他們家一個公道，把房子還給他們。
他說，執行署一直催他們提供帳戶辦理餘款領收，他今天收到催促的信件，真的無法接受，他上午表達希望能暫緩執行4月底要搬遷點交。
陳男的媽媽說，暫緩執行點交很好，至少不會無處可去，但查清楚整個過程才是最重要的問題，不然原本說4月底就逼他們搬走，無處可去，家人都很擔心。
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