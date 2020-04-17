林益世獲假釋 今赴地檢署報到

行政院前秘書長林益世因財產來源不明罪遭判刑2年，執行1年7個月後獲准假釋，昨晚返回高雄鳳山家，今天林家大門仍舊深鎖，上午他由妻子彭愛佳陪同，到橋頭地檢署報到，將來預訂每周一向高雄市警鳳山分局鳳崗派出所報到，警方表示還未收到地檢署通知。

林益世在2010年擔任立委期間，因協助地勇公司負責人陳啟祥取得中鋼子公司中聯爐下渣等契約，收受地勇6300萬元，目前仍在更一審審理，不過，他因財產來源不明罪，2018年經最高法院判刑定讞，殘刑約剩3個月，併科罰金1580萬元已繳清，法務部才核准他假釋。

林益世昨天獲假釋出獄後，直到深夜10時10分返回高雄鳳山住處，馬上小跑步進門，林家鐵門馬上關上。今天上午9點，他由彭愛佳陪同，至到橋頭地檢署報到，預計每周一向警方報到。據警方表示，直到今天上午仍還沒接到檢方的通知，不過警方表示「應不是空穴來風」。

據了解，林益世自從官司纏身，鳳山住處向來都是拉下鐵門，到今天上午鐵門依然深鎖。

林益世先後向執行科、保護管束報到，花了點時間填寫資料，檢察官、承辦觀護人簡單詢問後續報到事宜，並提醒假釋注意事項，約在半小時後完成手續，快步離開橋頭地檢署。據透露，林益世全程表情平和，一切都相當順利。

據了解，林益世除了得鳳山分局鳳崗派出所報到之外，還必須定期到橋頭地檢署跟檢察官、觀護人報到。據悉，由於林益世刑期剩不到半年，原則上每個月報到1次，直到假釋期滿。