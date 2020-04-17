欠1.8萬房被拍賣「轉彎」了？行政執行署：暫緩點交

基隆市陳姓男子積欠1萬8000元罰單不繳，移送強制執行，法務部行政執行署宜蘭分署拍賣他的房舍得款135萬元，執法比例引發爭議；宜蘭分署昨天措辭強硬「依法執行」，但案情急轉直下，行政執行署今天說，為避免造成不可回復的損失，指示「暫緩執行」不動產點交。

陳姓男子被拍出的房舍位於基隆市安樂區，經鑑價、多次拍賣流標，今年1月6日第4拍時，拍定價格為135萬5400元，得標人預計4月底與宜蘭分署辦理點交，不過，陳依法聲明暫停點交、改變行政處分，行政執行署今天的說明，讓執行案出現轉圜。

行政執行署副署長陳盈錦今天說，陳姓男子對房舍被拍賣依法聲明異議，依行政執行法規定，執法機關宜蘭分署認有理由，可撤銷原處分並重為處分；如認為無理由，即應加註意見，再將全卷送交行政執行署署本部覆審，署本部依法要在30天內作成「決定書」。

陳盈錦說，行政執行署受理宜蘭分署轉呈案件，如認異議無理由，可駁回聲明，如認為陳姓男子的說法有理由，則會發函要求宜蘭分署重為適法處分；他說，如果陳姓男子對署本部「決定書」還是不服，另可向行政法院提行政訴訟救濟，「從行政轉為司法」。

陳盈錦表示，行政執行署本於公義與關懷執法，向來要求同仁以同理心辦公務，陳姓義務人既然已聲明異議，今天上午已要求宜蘭分署加速審查，如有移送署本部的必要，也盡速辦理；由於拍賣房舍點交後，會有不可回復的損害、且製造更多繁複法律程序，即日起命行政救濟程序未完畢前，房舍暫緩點交。

事實上，陳姓男子是交通違規大戶，數年來積欠的交通違規罰單總金額超過5萬元，因部分屆期無法強制執行，得執行者金額為1萬8000元。